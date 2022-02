Por qué Zambrano reemplazó a Rojo y la salida de Salvio en el entretiempo ante Rosario Central: 11 frases de Battaglia

Declaraciones de Sebastián Battaglia en la conferencia de prensa

Luego de la victoria de Boca Juniors 2-1 ante Rosario Central por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, el entrenador xeneize habló en la conferencia de prensa y analizó el encuentro contra el Canalla. Además, se refirió a otros temas como la no inclusión de Marcos Rojo, quien permaneció sentado en el banco de los suplentes y en su lugar jugó Carlos Zambrano. Además, reconoció que hubo sufrimiento en el final del partido con el descuento del conjunto de Cristian González.

“Es fútbol, en el primer tiempo no lo hicimos bien, no nos fuimos conformes. En el segundo cambiamos y no solo cuestiones tácticas, metimos un cambio y mejoramos. Nos ponemos en ventaja y era un partido para terminar más tranquilos y volvemos a tener sobre el final un gol en contra y esa sensación de que te pueden empatar. Nos llevamos la victoria sufriendo un poquito pero victoria al fin”, admitió.

“La idea siempre pasa por tener juego, pero a veces cambian los intérpretes”, contó el ex volante azul y oro. “Se busca tener juego y asociaciones, aunque cambien los intérpretes en algunos partidos”, agregó.

Sobre el delantero Darío Benedetto, reconoció que lo retrasó un poco “para que entrara más en contacto con el balón”.

El partido de los entrenadores: Battaglia y Kily González

“Desde el arranque siempre intentamos presionar el mayor tiempo posible. Con Aldosivi, en el partido anterior, los primeros 35 fueron buenos, pero hoy nos costó más. A veces sale y en otras el rival juega y rompe esa presión, como ocurrió hoy”, admitió.

Y respecto de la no inclusión de Rojo, que permaneció entre los suplentes y le dejó su lugar al peruano Carlos Zambrano, advirtió que “no hay que olvidarse que los zagueros centrales están suspendidos para la Libertadores (el ex estudiantes por cinco partidos y Carlos Izquierdoz por cuatro) y es bueno darles rodaje a todos los que pueden jugar en esa posición”.

“Ellos tenían dos delanteros muy complicados (Lucas Gamba y Marco Ruben), pero Zambrano es un jugador de jerarquía, de selección, que jugó bien”, destacó.

Salvio: “Vuelve de una lesión, hizo muy buena pretemporada. No se sintió cómodo en el primer tiempo y buscamos la variante. Sabemos su jerarquía y esperamos que tenga su mejor versión con nosotros”.

Óscar Romero: “Tiene pocos entrenamientos con nosotros y debe conocerse con sus compañeros. Hay muchos jugadores y él es uno de ellos. Debimos modificar cosas para acomodarnos mejor en cancha”.

Orsini: “Queremos que todos estén bien, hay mucha competencia, es bueno para todos. Nico pudo entrar, es un jugador que tiene un sacrificio muy bueno, Luis (Vázquez) también, quisimos darle minutos para que pueda tener su momento en cancha y tratar de empezar a recuperarlo”.

Zambrano: “Es de Selección. Tuvo hoy la oportunidad de ser titular. Si bien hoy Central tenía dos delanteros complicados para cualquier defensa, fue un partido muy duro para ellos, la idea es darle minutos. Falta para la Libertadores pero los centrales están suspendidos. Hay que buscar rodaje en todos, que tengan minutos de competencia”.

Arbitraje: “El partido fue friccionado, mucha protesta pero el penal no lo vi aún. Me dice Rossi que no lo toca. Nos queda una duda en una jugada de córner y se quedan agarrados con Salvio y lo analizaremos después. El árbitro debe llevar calma y manejar el partido”.

