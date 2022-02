Cómo reaccionó Julián Álvarez tras su pase al City, por qué Enzo Pérez es el nuevo capitán y la llegada trunca de Castellanos: 10 frases de Gallardo

River Plate volvió al triunfo por la Copa de La Liga. En el Monumental, y tras el traspié del debut ante Unión en Santa Fe, el Millonario goleó 4 a 1 a Patronato de Paraná, con una actuación memorable de Julián Álvarez, autor de tres goles. Marcelo Gallardo destacó el compromiso del delantero de 21 años, quien pese a ser vendido al Manchester City no cambió su mentalidad.

“No debo preocuparme en su comportamiento porque no ha cambiado, más allá de que le han pasado cosas fuertes en los últimos tiempos. Terminó en un grandísimo nivel el año pasado y este uno de los mejores equipos del mundo se fijó en él. Para un chico de 21 años la cabeza pueda darse el espacio para dispersarse, pero él un chico muy ubicado y equilibrado y no me preocupa su comportamiento. Hoy lo demostró. No todos los partidos va a marcar goles, hay que ser equilibrado. Él está bien y mientras esté acá va a hacer cosas como las de hoy y cuando no las haga, será porque no le salen o porque el equipo no fucniona. Estamos muy tranquilos”.

El Muñeco también habló de Enzo Pérez, quien fue reemplazado en el complemento, y contó por qué decidió darle la capitanía del equipo que estaba en poder de Franco Armani. “Trabajo muy bien en la pretemporada y está muy enfocado. Es verdad que como todos los futbolistas van teniendo una edad en la que tengo que ir gestionando los minutos. Es un jugador muy importante para nuestro sistema de juego y funcionamiento. Tengo que ser inteligente con eso”.

“En relación a la capitanía yo lo voy evaluando según lo que veo. Este año para mí el compromiso de Enzo con el equipo iba a ser desde otro rol. Siempre fue una referencia futbolística, pero también lo quiero comprometer en la incidencia directa en el día a día. Y lo tomó de buena manera. Esto no quiere decir que Franco (Armani) no la tuviera, pero como es un jugador que está en el centro del campo necesitaba en el día a día lo necesitaba. Tengo muy buenos referentes en el campo como Armani y otros afuera. Estoy tranquilo en ese sentido”.

(Fotobaires)

Justamente, sobre Franco Armani, Gallardo destacó su actitud de querer renovar su vínculo con la institución: “Me parece algo realmente muy valorable. Esa iniciativa nosotros la celebramos. Que nuestra dirigencia pueda reasegurarse un arquero de primerísimo nivel por lo próximos tres años es una buena noticia en momentos donde hay cierta sangría de jugadores que quieren salir por una cuestión económica. Tenemos un jugador, una persona que se ha hecho querer en el club y tiene mucho valor para nosotros en el plantel. Es una buen referencia para él y para todos los demás”.

En otro orden, el Muñeco se refirió a la llegada trunca de Valentín Mariano Castellanos del New York City de la MLS. “La idea era que si teníamos posibilidad de incorporar a un centrodelantero por la salida de un futbolista, como el caso de Carrascal, lo hiciéramos. Tuvimos contacto y estábamos muy ilusionados, sobre todo gracias a la voluntad del jugador que estuvo muy interesado todo el tiempo en llegar. Se fue complicando todo desde lo económico, pero la idea siempre fue la de ir por él”.

“Hay otras alternativas, que no serán nada fáciles y menos con poco tiempo de plazo. Si veo que hay un jugador que nos cambie la ecuación, lo intentaremos. Sino vamos a estar bien hasta mitad de año, armamos un buen plantel. No vamos a salir a las apuradas con poco tiempo, ni a hacer locuras”, agregó.

Otras frases de Gallardo tras la goleada de River ante Patronato:

“Claramente mejoramos de lo que hicimos contra Unión. Era necesario. Nos encontramos con un gol accidentado y nos generó confusión, pero después de unos minutos tuvuimos buenas sensaciones, sobre todo por el sector derecho. Todavía tenemos que seguir aceitando el equipo y eso pasará con el correr de los partidos. Hoy era necesario sumar para la confianza y los puntos”.

“De La Cruz ayer sintió una molestia del golpe del partido anterior. Estuvo en recuperación y cuando quiso retomar seguía con molestias. Lo esperamos y como no mejoró decidí no arriesgarlo, viene con mucho tiempo de parate y no era necesario. Veremos cómo evoluciona”.

“Cuando llegué al club González Pirez no estaba dentro de las posiblidades del plantel y decidí arrancar con lo que tenía a mano. Ni siquiera lo tuve en consideración porque no estaba disponible. Pero el recorrido de Leandro ha ido evolcionando, es un defensor central que en los últimos años lo seguí como altenraiva. No sólo se formó en la institución sino que evolucionó afuera, por eso está acá nuevamente. Es un jugador para ir proyectando las posibles partidas en el puesto como serán los enormes baluartes en este proceso como Pinola y Maidana. Necesito y River necesita tener variantes a futuro y él era una buena alternativa”.

“Barco y Quintero cada uno irá encontrando su mejor estado de forma. Es muy prematuro porque los dos vienen de un fútbol totalmente distinto al que se juega en Argentina. Y nuestro funcionamiento requiere que tenga un buen estado de forma. Con los partidos se irán sintiendo mejor, es cuestión de rodaje. Son dos futbolistas que nos vana dar muchas alegrías con el correr del tiempo”.

