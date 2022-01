“Tevez les imponía temor a los rivales”: el tremendo de elogio de dos figuras de la Juventus al ídolo de Boca Juniors

Carlos Tevez, en uno de los tantos festejos que tuvo en la Juventus

Fueron dos temporadas las que Carlos Tevez jugó en la Juventus, pero dejó su sello más allá de ser goleador en el equipo de Turín. El Apache fue campeón con la Vecchia Signora y dos ex compañeros suyos destacaron el fuerte carácter que el delantero tuvo al punto de “imponer temor a sus rivales”, según contaron Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci en pódcast, Muschio Selvaggio. En un clima descontracturado, los defensores italianos recordaron el paso del argentino, los festejos por la Eurocopa y otras historias de sus extensas trayectorias.

Tanto Chiellini y Bonucci se caracterizan por su personalidad y si bien siempre fueron referentes en sus equipos, en la Juventus se convirtieron en caudillos, lo propio en la selección italiana donde en 2021 consiguieron el título continental y le devolvieron la alegría a la Scuadra Azzurra luego de 15 años, tras el Mundial de Alemania 2006 donde obtuvieron su cuarto título ecuménico.

Ambos saben lo que es jugar al límite y los momentos de tensión y por eso ni bien les preguntaron sobre algún jugador con temple y personalidad el primero que les vino como referencia fue Tevez, quien estuvo en el elenco bianconeri en las temporadas 2013/2014 (máximo goleador del equipo con 21 tantos) y 2014/2015, en las que consiguió el Scudetto de la Serie A, la Supercopa de Italia (2013) y la Copa Italia (2014/2015).

Chiellini y Bonucci destacaron la fuerte personalidad de Carlos Tevez

“Uno que para mí tenía estas características y que tuvimos como compañero, era Tevez. Era un jugador bravo, fuerte, pero la diferencia la hacía por su carácter porque le imponía temor a los rivales, los mataba psicológicamente. Un carácter, era una cosa...”, recordó Chiellini en el material que fue reproducido por ESPN. “Era el que más molestaba en los entrenamientos: se tiraba encima de los defensores”, agregó.

Aunque Bonucci fue contundente: “Cuando se te venía al hueso, cuando tiraba al arco, cuando tenía que desmarcarse, Carlos era el número uno”.

Tevez, que el 5 de febrero cumplirá 38 años, dejó de jugar a mediados de 2021 en Boca Juniors y luego de unas largas vacaciones con su familia aún no decidió si volverá a la práctica activa.

Por otro lado, Chiellini recordó otra historia, pero con Gonzalo Bergessio. “Sin querer, pero me pasó, de provocarle una lesión muy grave a un jugador del Catania, argentino, Bergessio. No fue con intención, pero lo hice. Tibia y peroné. Cuando volvió, a los seis meses, nos volvimos a cruzar. Me vino a buscar, por la fuerza, desde el primer minuto. Me buscó por todo el campo y pasó: doble amarilla al inicio del segundo tiempo: es entendible, no hay rencor”.

Chiellini recordó su lesión a Bergessio y qué pasó cuando volvieron a encontrarse

En la charla amena también revelaron intimidades de algunos festejos y de permitidos en las concentraciones. “Celebramos toda la noche tras la Eurocopa, Barella (Nicolò) visitó al presidente teniendo resaca. Lo importante es no emborracharse demasiado, también durante la Eurocopa hicimos asados y nos tomábamos algo”.

También hubo lugar para Cristiano Ronaldo, que fue compañero suyo durante tres temporadas: “Estábamos preparados para lo que causaría su presencia, pero una vez que fue parte del grupo, se portó con normalidad con todos. Con él se podía bromear a pesar de que fuera una estrella”.

Por último, el material tuvo una particularidad: el pódcast fue grabado y al final se dieron cuenta que no habían encendido los micrófonos. Fue entonces que recurrieron a los protagonistas de las voces de los Avengers en Italia y ellos “doblaron” a los jugadores. No es su voz original, pero sí sus palabras.

