¿Mensaje de despedida? Alan Velasco se emocionó tras su brillante partido en Independiente

Si bien fue un partido amistoso por el torneo internacional de verano, Alan Velasco habría tenido la despedida soñada de Independiente, ya que brilló en el triunfo del Rojo por 3-1 ante Talleres de Córdoba. El juvenil de 19 años, que anotó dos goles, brindó una asistencia e hizo expulsar a un rival, tendría un pie en el Dallas FC de la MLS de los Estados Unidos.

Debido a la delicada situación económica que atraviesa Independiente, la dirigencia estaría a punto de desprenderse de su última joya que había renovado su vínculo hasta 2023 y cuenta con una cláusula de rescisión de 23 millones de dólares. La oferta del club norteamericano por el pase habría sido de 7,5 millones de dólares y ante el panorama de la entidad de Avellaneda, la comisión directiva habría dado el visto bueno para que emigre. Si se confirma la operación será un buen ingreso para las arcas del club y la posibilidad de reacomodar sus finanzas. También para poder plasmar incorporaciones frente a esta eventual salida de Velasco que se sumaría a la de Silvio Romero, que pasó a préstamo al Fortaleza de Brasil.

Alan se lució en el encuentro ante los cordobeses. Primero asistió al colombiano Andrés Roa quien consiguió la igualdad parcial; luego anotó un doblete gracias a sendas presiones en el campo rival y tras ser habilitado por Gastón Togni y Carlos Benavides. El primer tanto fue el más lindo porque dejó en el camino al arquero y a un defensor con un sutil toque. En el segundo definió ingresando en el área.

Uno de los festejos terminó adentro del arco

El chico de 19 años fue desequilibrante en la noche platense y cuando se dispuso a marcar su tercer gol y el cuarto del Rojo, fue derribado por una falta de Julián Malatini, quien se fue expulsado.

Luego del partido, Velasco habló con ESPN y se emocionó por la posible despedida: “Respecto de lo que se habla, estoy enfocado acá, en Independiente. Estoy desde los nueve años y son sensaciones raras que se me cruzan porque es toda una vida y si se tiene que dar algo ojalá que sea lo mejor para mí y para el club, que siempre va a estar en mi corazón”.

“Siempre que me tocó vestir la camiseta intenté dar lo mejor. Si es que me toca marcharme estoy agradecido al hincha. Si por ahí no pude hacerlo quiero que sepan que no fue con mala intensión”, concluyó.

Sobre el rendimiento del equipo, Alan sostuvo: “El equipo hizo un gran trabajo y quedó demostrado con el resultado. Es nuestro segundo partido y en la pretemporada no hicimos fútbol porque nos focalizamos en la preparación física. El equipo está encontrando la idea que quiere el técnico y eso es importante para todos”.

Con sus dos tantos ante la T, el chico Velasco llegó a diez anotaciones con el Rojo donde también suma once asistencias en 70 partidos. Fue la primera victoria en la era de Eduardo Domínguez como entrenador de Independiente, quien esta noche no pudo estar presente por haber presentado síntomas de COVID-19 y por una cuestión preventiva miró el triunfo de sus dirigidos por televisión.

SEGUIR LEYENDO: