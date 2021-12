Momento de furia de Insaurralde: metió una patada, recibió la roja y tomó del cuello al árbitro Mastrángelo

Independiente sufrió una dura derrota como visitante y se alejó de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2022. El Rojo cayó sin atenuantes por 4 a 1 ante Banfield en el Florencio Sola y quedó a seis unidades de Estudiantes de La Plata, el equipo que se estaría quedando con el último boleto al certamen continental, con dos fechas en disputa. Pese a ello, el equipo de Julio Falcioni está a un triunfo de asegurar su participación en la próxima Copa Sudamericana.

El conjunto de Avellaneda dejó una pálida imagen y finalizó el encuentro con nueve, producto de la impotencia y el nerviosismo generalizado. Sergio Barreto se ganó la segunda amarilla a los quince minutos del complemento, pero fue Juan Martín Insaurralde quien tuvo un momento de furia cuando sufrió la expulsión directa luego de una fuerte patada sobre Giuliano Galoppo.

Luego de una serie de toques de primera y con el público banfileño delirando en las tribunas con el clásico “ooooleeee”, el Chaco Insaurralde reaccionó con una tremenda entrada sobre el futbolista local, autor de un gol. De inmediato, todos los jugadores de Banfield protestaron por la acción, mientras el zaguero central del Rojo se acercó a recriminarle al juvenil.

El árbitro Hernán Mastrángelo observó la situación y le mostró la tarjeta roja al ex defensor de Boca Juniors, quien tomó del cuello al juez y hubo un momento de tensión entre ambos. Afortunadamante, la situación no pasó a mayores por la rápida acción de dos jugadores de Banfield que corrieron a Insaurralde para que no tomara una postura que vaya a lamentar en un futuro.

Sin embargo, habrá que aguardar por el informe del árbitro, justo en una fecha donde el futbolista de Lanús, Lautaro Acosta, fue denunciado por el juez Darío Herrera por amenazas. “Si nos dirigís una vez más, te voy a matar”, le dijo el Laucha tras el duelo con derrota ante Racing y que terminó con una presentación ante la Comisaría 1° de Avellaneda. “Son situaciones que exceden lo normal”, dijo el directivo arbitral Federico Beligoy.

Independiente sufrió una dura goleada en el cierre de la fecha 23 del torneo 2021 de la Liga Profesional. El Taladro se impuso por los goles de Alexis Maldonado (2m. PT), Luciano Lollo (12m. ST), Giuliano Galoppo (24m. ST) y Joel Soñora (39m.); el Rojo empató transitoriamente por el gol en contra de Maldonado, a los 35′ de la primera etapa.

El equipo de Julio Falcioni, quien fue ovacionado en su regreso al estadio Florencio Sola, tuvo una preocupante actuación, con serias fallas defensivas y dejó rápido en el pasado la victoria en el clásico de local ante Boca Juniors (1-0). Independiente mostró una vez más su irregularidad, dio un paso hacia atrás con serias fallas defensivas, donde sufrió tres goles de pelota parada. Banfield completó el mejor partido del nuevo ciclo de Diego Dabove y regresó a la victoria luego de dos fechas.

