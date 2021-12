A los 40 años, Zlatan Ibrahimovic marcó un espectacular gol de tiro libre

Este miércoles el Milan ganó con autoridad por 3 a 0 en su visita al Genoa en un duelo clave que le sirvió para descontarle al líder, Napoli, y ponerse a solamente un punto del cuadro del sur. Entre lo más destacado del triunfo del equipo dirigido por Stefano Pioli está el gran gol de Zlatan Ibrahimovic.

El artillero sueco sigue vigente a sus 40 años y fue él quien rompió el cero en el encuentro cuando apenas iban 10 minutos del primer tiempo. El delantero se paró frente a la pelota en un tiro libre lejano y frontal, y con un disparo potente y a colocar sorprendió a todos, sobre todo al arquero del cuadro local, que tardó en reaccionar.

La bola tomó una parábola perfecta de afuera hacia adentro y se clavó en el arco para el 1 a 0 del cuadro de Milan que terminó goleando gracias al doblete del brasileño Junior Messias. La lesión en la rodilla del defensa danés Simon Kjaer fue la mala noticia de la noche para los Rossoneri.

En conferencia de prensa, Pioli fue consultado sobre por qué Ibrahimovic fue a festejar con él su espectacular conquista: “Zlatan fue el único jugador que me envió un mensaje tras la renovación del contrato”. Con respecto a la actuación de su equipo, segundo en la Serie A, sostuvo: “Lo importante es seguir trabajando bien juntos, esta es una temporada que nos puede dar satisfacción, no sé adónde podemos ir porque los rivales son fuertes, pero esta noche me gustó el Milán. S ponemos más todos podemos jugar con convicción y confianza. La velada fue casi perfecta: éramos un equipo hambriento. No me interesa la clasificación de momento, el campeonato se decidirá mucho más tarde. Que la llegada de Zlatan ha mejorado todo el contexto es cierto, pero él también debe agradecer a sus compañeros porque le permitieron volver a jugar a su propio nivel. Dio mucho, pero también recibió mucho de este equipo“.

El sueco había sufrido en septiembre una lesión en uno de sus tendones que lo habían alejado de los terrenos de juego y su regreso ha sido vital para encaminar al Milan que sueña con volver a conquistar un título a nivel nacional. El Napoli, que empató 2 a 2 en su visita al Sassuolo, es el líder de la Serie A con 36 puntos, uno más que el cuadro Rossoneri y dos más que el Inter, que este miércoles se impuso por 2 a 0 al débil Spezia con una destacada actuación del argentino Lautaro Martínez.

SEGUIR LEYENDO: