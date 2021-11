Estallaron los memes por la suspensión del partido entre Boca y Newell’s en la Bombonera

El partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys que debian jugar por la fecha 23 de Liga Profesional fue postergado para el lunes (con horario a definir) debido a la incesante lluvia caída durante todo el domingo y que anegó el campo de juego de la Bombonera. Patricio Loustau, el árbitro del encuentro, decidió su suspensión luego de que analizara en dos oportunidades la cancha. La primera salida fue cuando la pelota rodaba pero no picaba, y la segunda cuando ya no hacía ni una cosa ni la otra.

Todo esto lo afrontó el árbitro ante un imponente marco de hinchas boquenses, que en un número aproximado a 40.000 se dieron cita pese a lo lluviosa de la jornada y a que los cañones, después del título alcanzado por River Plate, apuntan más a la final de la Copa Argentina del 8 de diciembre frente a Godoy Cruz o Tallares, de Córdoba, antes que al certamen local.

Los hinchas cantaron como si el partido estuviera en pleno desarrollo y silbaron estruendosamente a Loustau, como una forma de ejercer presión sobre el juez, pero la realidad era más fuerte, tanto como la lluvia que iba aumentando su intensidad, y por eso la suspensión resultaba lo más atinado. Pero aun cuando la comunicación se hizo oficial a través de La Voz del Estadio, los hinchas permanecieron en sus lugares cantando bajo la lluvia, sobre todo en la tribuna que ocupa “La Doce”, y recién empezaron a bajar las escaleras buscando la salida cuando se empezaron a apagar las luces.

Por supuesto, esta situación no pasó desapercibida en las redes sociales que se inundaron con los clásicos memes. Muchos usuarios hinchas de River Plate utilizaron la plataforma para mofarse del rival de toda la vida, mientras que los simpatizantes xeneizes hicieron el tiempo para destacar la actitud de júbilo que se vivió en todo momento en la Bombonera pese a la intensa lluvia que azotó durante toda la jornada.

