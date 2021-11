El gesto del Pulga Rodríguez que explica por qué no pateó los penales y su reacción por haber ayudado a River Plate

Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo un partido soñado en su estadio, con la vuelta del público y se ilusiona a lo grande con poder clasificar a la Copa Sudamericana. El Lobo goleó 5 a 2 a Talleres de Córdoba, el escolta del torneo y que necesitaba ganar para seguir con chances en la Liga Profesional. De esta manera, y gracias al equipo platense, si River Plate empata o gana el jueves ante Racing Club en el estadio Monumental se coronará campeón.

“Fue un triunfo muy importante para el objetivo que es clasificar a la Copa. Seguimos soñando. Fuimos justos ganadores ante un gran rival, lo hicimos muy bien”, valoró Luis Miguel Rodríguez, la figura del partido. “Encontramos el gol rápido y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque (Talleres) es un equipo intenso. Después del gol se nos hizo más llevadero. En líneas generales jugamos un gran partido”, analizó el Pulga.

El tucumano convirtió un gol y fue partícipe importante en cada uno de los tantos de Gimnasia. Incluso pudo anotar más, pero tuvo un gran gesto al ceder los dos penales con los que contó su equipo. “El bochi (Licht) me lo pidió y después Brahian, que estaba necesitando hacer goles. Ya me había tocado hacer uno y esto es un grupo, todos tiramos para el mismo lado así que no impota quién hace los goles. Lo importante es festejar y sumar de a tres”, afirmó.

En dos fechas se vendrá el clásico de la ciudad ante Estudiantes, sin embargo el Pulga no quiere adelantarse y pide cautela: “Pensamos en el domingo que es un partido muy difícil contra Argentinos. Hay que pensar en eso, en disfrutar de las horas que quedan y ya mañana pensar en Argentinos. Después para el clásico tenemos una semana larga para analizar y disrutarlo”.

Antes de despedirse, Luis Miguel Rodríguez, confeso hincha de Boca Juniors, se refirió a la ayuda a River Plate con este triunfo. “Sí, me tocó (darle una mano), pero uno convierte para Gimnasia y festeja los goles de Gimnasia. Hay que estar tranuilo y seguir mejorando. Este tiene que ser el piso para conseguir los objetivos. Jugando de esta manera vamos a lograr el gran sueño de clasificar a una copa internacional”, reconoció.

Y cerró describiendo a Pipo Gorosito, quien desde que asumió como entrenador del Lobo el equipo no para de sumar puntos. “Es simple, descromprimió un poco. No veníamos mal con Mariano (Messera) y (Leandro) Martini, pero a veces pasan esas cosas. Uno se siente mal porque no pudimos dar lo que ellos esperaban, pero hay que pensar que este grupo lo armaron ellos. Pipo es simple para decir las cosas. Dependemos mucho de los momentos de los jugaores y hoy están pasando un gran momento”, concluyó.

