El gol imperdible del fin de semana: anotó desde atrás de mitad de cancha y sorprendió a la Ligue 1

La fecha 12 de la Ligue 1 arrancó con muchas emociones con el impresionante partido que el actual líder París Saint Germain le dio vuelta al Lille, último campeón de Francia. Aunque en dicho encuentro hubo goles para destacar, el empate 1-1 entre el Metz y el Saint Ettiene de este sábado puso sobre la mesa un tanto que tranquilamente podría aparecer entre los principales candidatos para el Premio Puskas, que galardona a la mejor anotación de la temporada.

Temprano en el duelo, el argelino Farid Boulaya le dio a los locales la ventaja a los nueve minutos con un exquisito tiro libre al ángulo superior derecho. Pero el tunecino Wahbi Khazri igualó a la brevedad con un disparo que dejó boquiabierto a todo el estadio Saint-Symphorien. El delantero del equipo más ganador de la Ligue 1 arrancó con el balón desde su propia área y una mirada al arquero Alexandre Oukidja, que se encontraba a 65 metros de distancia, fue suficiente para tomar la decisión.

Kharzi anotó y desató la locura de todo el cuadro visitante (Foto: @ASSEofficiel)

Al observar que estaba adelantado, llenó su pierna derecha de potencia, sacó un violento remate y se quedó observando la trayectoria de la pelota que tenía la dirección perfecta. El dueño del arco del Metz no vio venir el disparo y comenzó a correr desesperado para intentar evitar el gol. Pero lamentablemente, ya era demasiado tarde para lograr detener el tiro y sólo pudo mirar como Khazri igualó el encuentro de manera inesperada.

Wahbi aumentó a siete su total de goles en la liga esta temporada (en total 12 marcó todo el equipo) y pudo haber añadido otro a los 38 minutos de la primera mitad, pero esta vez Oukidja desvió con el pie el difícil remate. Metz rompió una racha de tres derrotas consecutivas y sumó un punto que lo alejó del último lugar de la tabla de posiciones. Por otro lado, el Saint-Etienne sigue sin ganar en la campaña y se mantiene en el 20° puesto.

El nacido en Túnez deberá esperar hasta el año que viene para participar para el Premio Puskas ya que el tiempo para participar estaba estipulado desde el 8 de octubre de 2020 hasta el 7 de agosto de 2021. Aunque la FIFA todavía no publicó cuáles son los candidatos que competirán en la siguiente edición de The Best Football Awars, es seguro que este impresionante remate de Khazri no podrá estar entre los ternados.

