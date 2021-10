Del orgullo por el nivel de River Plate al fastidio por la consulta sobre su futuro: 9 frases de Gallardo

“Lejos de pensar que dejé expuesto a los demás equipos, destaco el hecho de habernos desafiado muchísimo en este tiempo por las grandes dificultades que tuvimos para conformar el equipo y trabajar con todo el plantel. Fue un trabajo silencioso para superar un montón de dificultades. El mérito es haber sabido tener un convencimiento claro sin perder las ideas de quiénes somos. Hoy sentimos una gran satisfacción porque consolidamos un equipo con un montón de dificultades”, fue el primer mensaje que bajó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

La victoria de River Plate por 3 a 0 ante Argentinos Juniors ya había sido consumada y en el estadio Monumental se respira aire de campeón. El entrenador lo sabe, por eso a modo de desahogo, realizó un racconto de todas los traspiés que tuvieron que superar en medio de ausencias por lesión y convocatorias a las Eliminatorias.

“Atravesamos partidos no muy buenos, momentos difíciles, pero logramos los resultados y eso nos dio el poder estar en la pelea. Estoy muy satisfecho con lo que hemos generado en ese sentido. De los demás no creo yo que tenga que opinar, sí demostramos que agarramos una racha positiva y cada vez consolidándola más. Con rendimientos como el de hoy y el jueves pasado (triunfo ante Talleres en Córdoba con uno menos), los clásicos contra Boca y San Lorenzo, todo nos llevó a esta situación, que es de muchísimo privilegio porque le sacamos nueve puntos al segundo”, destacó el Muñeco.

Pese a la euforia reinante en la sala de prensa, Gallardo vivió dos momentos de marcado fastidio. Uno cuando un periodista le marcó las cuentas pendientes superadas, como el triunfo ante Argentinos y Boca como local por el campeonato, los ocho triunfos al hilo y la gran chance de poder lograr su primer torneo doméstico como entrenador. “No tengo en cuenta esos datos. Estoy en otro tipo de situaciones, de búsquedas. Los datos reflejan eso nomás, datos. Está bueno remarcarlas, pero particularmente no me dejo llevar por eso”.

(Fotobaires)

Y por supuesto, el malestar se evidenció cuando le hablaron sobre su futuro y al decisión que tomará más allá de diciembre, fecha en la cual culminará su vínculo contractual con River Plate: “No voy a hablar del tema, porque sino tengo que hablar cada semana de mi decisión final. Cuando llegue el final de mi contrato voy a estar hablando de eso y no tengo muchos deseos de hacerlo ahora. Quiero disfrutar del momento que atravieso con el equio y mi cuerpo técnioco. Estamos muy enfocados, muy prendidos en esta constante de pensar partido tras partido para llegar al objetivo final”.

Y agregó: “Estamos muy convencidos y muy conectados con eso como para ponerme a pensar en el final de año. Ya va a haber tiempo para eso. Sí reconozco y soy un agradecido eterno del cariño y el afecto que me transmiten los hinchas permanentemente. No viene de ahora sino de hace mucho. Es muy difícil retribuírselo y mi única forma de hacerlo es que se sientan identificados en la cancha. Debo pensar en el partido que viene así hasta el final”.

Y ante la repregunta, cerró: “Siento que cada vez que soy reconocido por el hincha en realidad están reconociendo al equipo. Esa es mi manera de sentir, no me pongo por encima de nada. Lo mío y lo que represento es lo que el equipo muestra adentro de la cancha, es donde más feliz me siento. Y a la gente le pasa exactamente lo mismo. Ese amor que me trasladan me lo están dando a mí pero en definitivo se lo están dando al equipo”.

Otras frases destacadas de Gallardo en la conferencia:

El gran rendimiento de Palavecino : “No me sorprende su evolución porque es un chico muy inteligente. Desde que llegó rápidamente se insertó en querer aportar lo suyo a un equipo que viene trabajando con una misma idea de hace mucho. Eso me lo mostró de entrada. Como todos a veces tiene ese tránsito con ciertos baches donde el equipo baja. A veces los procesos son eso y hay que esperar. Eso lo marca la personalidad del futbolista. Sí me gusta que al jugador que no le salen las cosas siga insistiendo. Uno tiene que acompañar a los futbolistas. Yo considero que tienen talento para jugar en River, pero a veces no solo con eso alcanza y tenés que tener una buena cabeza, una buena familia y buen equilibrio. Ahí estamos nosotros para acompañar”.

Su experiencia como DT : “Hoy puedo decir que me siento más entrenador por el recorrido, el tiempo vivido y la experiencia de los años. Una única gestión no hay, es más global. He tenido que lidiar con un montón de situaciones de cambios permanentes y ahí está el saber maniobrar o tener un equilibrio. El mensaje ha sido claro desde siempre y eso me ha ayudado muchísimo, que todo el mundo lo entendiera. Gestionar fútbol y egos que no es fácil. Yo aprendo todos los días y es un desafío permanente. Todo ha sido en gran armonía, y eso habla no solo de la gestión, sino del gran grupo humano que hay en este club. Eso tiene muchísimo valor, me llena de orgullo. Nos falta lograr el objetivo, pero estamos en una vía con mayor claridad el punto final. Eso nos tiene bien muy confiados y seguiros”.

La lesión de Nicolás De La Cruz : “Son jugadores importantes y lo bueno que hoy esas ausencias importantes no se notan (por la de Enzo Pérez también). Tuvo una lesión muy rara (De La Cruz), a veces uno no sabe cómo lidiarlas porque no hay experiencia. Está mejor, tratando de recuperarse con la medicación y cuando sienta que podrá entrenarse lo hará con el aval de los médicos”.

