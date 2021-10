Un alarmante mapa de calor y autocrítica de Battaglia: lo que dejó la derrota de Boca ante Vélez

Boca Juniors jugó uno de los peores partidos desde la asunción de Sebastián Battaglia como DT. El Xeneize perdió sin atenuantes por 2 a 0 ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani, por los goles de Federico Mancuello y Cristian Tarragona por la fecha 18 de la Liga Profesional. De esta manera, el equipo de Sebastián Battaglia prácticamente se despidió de la pelea por el campeonato y peligra su boleto a la próxima Copa Libertadores.

En medio de este panorama actual, que se agravó por las lesiones que sufrieron Marcelo Weigandt, Juan Ramírez y Marcos Rojo, una estadística se volvió viral tras el encuentro disputado en Liniers. La misma tiene que ver con el mapa de calor del primer tiempo, donde el equipo casi no pasó la mitad de cancha, y sobre todo por la alarmante estadística en remates al arco contrario: 0.

El alarmante mapa de calor de Boca en el primer tiempo ante Vélez (Fuente: Opta)

Sobre estos temas y más, Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa y se mostró autocrítico por el rendimiento que mostró el equipo. “Hubo un par de partidos que nos tocó arrancar abajo y luego se hace cuesta arriba todo. Es algo que habrá que corregir, pero no siempre se pueden dar vuelta los partidos. El rival aprovechó la ventaja e hizo un segundo gol en el final”, apuntó el DT.

El entrenador de Boca Juniors se refirió también al bajo nivel de juego de su equipo, que no concretó ningún remate al arco defendido por Lucas Hoyos. “La circulación de la pelota se nos hizo difícil por momentos. No tuvimos la precisión de otros partidos y enfrente tuvimos un gran rival que también juega, que tiene grandes jugadores y nos hizo las cosas complicadas a la hora de tenerla. No nos impusimos en el juego”, remarcó.

Por último, se le preguntó si podría haber recambios el sábado próximo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera para guardar futbolistas de cara al enfrentamiento del próximo miércoles 3 de noviembre ante Argentinos Juniors, en Mendoza, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

“Lo analizaremos en el transcurso de los días, porque es muy pronto para pensar en el sábado. Tenemos que ir partido a partido para sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el torneo y así estar en lo más alto de la tabla. Luego está el objetivo de la Copa Argentina que se nos viene. Hay que seguir trabajando para lo que viene”, advirtió.

