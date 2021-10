El gran presente de Luis Vázquez, el once de memoria y la ilusión por el torneo: 5 frases de Battaglia

“Estamos en un momento donde vamos partido a partido y queremos hacer nuestro trabajo. Sabemos que tuvimos estos últimos resultados a favor que vienen bien para ganar confianza y que el grupo se haga cada vez más fuerte, eso es lo que buscamos. Esperemos tener posibilidades hasta el final. Nosotros hacemos nuestra trabajo y después esperamos a ver qué hacen los demás”.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, Sebastián Battaglia bajó así su mensaje de ilusión por pelear la Liga Profesional hasta el final. Boca Juniors superó a Godoy Cruz en la Bombonera y quedó a seis puntos del puntero River Plate y a dos de su escolta Talleres de Córdoba. Justamente, estos equipos se medirán este jueves en el estadio Mario Alberto Kempes.

El entrenador xeneize también destacó en la conferencia de prensa el gran presente por el que atraviesa Luis Vázquez, el goleador de su ciclo. “Estoy muy contento por Luis, que le tocó convertir otra vez. Está en un buen momento y nos está dando soluciones. Me pone muy contento su presente y tiene la confianza no solo de sus compañeros sino de nosotros”. Y al respecto del resto del equipo, agregó. “Como la tiene él, la tienen todos. Nosotros tratamos de que todos se sientan con esa confianza”.

En el encuentro ante el Tomba, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Profesional, Juan Ramírez, ya recuperado de su lesión, volvió a ser titular. Así calificó su actuación el entrenador de Boca: “Lo vi bien. Hacía hacía mucho tiempo que no tenía competencia. Venía haciendo fútbol, pero no es el mismo ritmo. Los primeros minutos creo que no solo a él sino al equipo le costó acomodarse al partido y estábamos un poco imprecisos, pero a medida que corrieron los minutos nos acomodamos un poco mejor y lo bueno que él pudo terminar sin molestias y sumó minutos en cancha”.

Para terminar, Battaglia respondió acerca de si llegó al famoso once de memoria: “Siempre estamos pensando en cuál es la mejor manera para el equipo y cómo se va acomodando a los distintos partidos. Hay jugadores que están tenido buen nivel y nos están dando soluciones. Seguiremos trabajando. Ahora tenemos pocos días para el próximo partido”.

Este encuentro al que se refiere Sebastián es el del próximo domingo ante Vélez Sarsfield el José Amalfitani. Será otro duelo clave porque el Fortín pelea por el campeonato, tiene apenas dos puntos menos que Boca Juniors, y porque lidera la tabla anual.

SEGUIR LEYENDO: