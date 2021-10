Un futbolista pidió parar Newcastle-Tottenham porque vio a un aficionado con una crisis cardíaca: le salvaron la vida

El partido de la 8ª jornada de la Premier League que enfrentó este domingo al Newcastle y al Tottenham fue interrumpido por el árbitro poco antes del descanso después de que un aficionado sufriera un problema de salud al parecer muy serio en la tribuna.

Con el marcador 2-1 favorable a los londinenses, los Spurs se disponían a ejecutar un córner cuando algunos de sus jugadores se precipitaron hacia su banquillo para pedir al médico del equipo que acudiese con rapidez a la tribuna opuesta. Fue justamente Sergio Reguilón, ex Real Madrid, quien le avisó al árbitro lo que estaba ocurriendo en una de las gradas.

Los equipos médicos de ambos clubes atravesaron el campo hacia la zona del incidente, pese a que la televisación oficial no difundió más imágenes de lo sucedido, y optó simplemente por mostrar a los jugadores reunidos en las cercanías de sus banquillos, bebiendo agua y hablando con los técnicos.

“Para mí lo más importante es el chico, me están diciendo que está bien y estable. Vi a los aficionados gesticulando y a un chico tumbado, vi que algo malo había sucedido. Miré al árbitro y paró el partido. Creo que ahora todo está bien y estoy 100% feliz. Fue muy extraño, fuimos al vestuario y yo estaba mirando al hombre tumbado, estaba nervioso porque no me gusta ver eso”, declaró el ex futbolista del Real Madrid tras el final del encuentro.

El aficionado se encuentra en buen estado de salud gracias al trabajo de los médicos (EFE)

Según periodistas en el estadio, los médicos llevaban desfibriladores. Tras unos minutos de interrupción, el árbitro pidió a los jugadores que se retirasen a los vestuarios y la transmisión del partido fue interrumpida. Pasados unos minutos, los protagonistas regresaron a la cancha para hacer ejercicios de calentamiento para reanudar el duelo poco después ante los aplausos de los aficionados reunidos en Saint James Park.

El duelo fue triunfo para el Tottenham por 3 a 2 ante el Newcastle con goles de NDombele, Kane y Son en un encuentro especial para el cuadro local porque era el primero desde el anuncio de la compra del club por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés )de Arabia Saudita, dirigido por el príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman.

La derrota deja al Newcastle todavía en zona de descenso sin una victoria en la Premier League esta temporada. Las expectativas son altas para una gran inyección de fondos por parte de los nuevos propietarios que buscan crear una nueva potencia europea. Por eso, el gobernador del PIF, Yassir Al-Rumayyan, recibió una bienvenida de héroe de los 55.000 espectadores cuando fue presentado antes del inicio del cotejo.

