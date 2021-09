El particular posteo de Marcos Rojo con Nicolás Orsini como protagonista tras el triunfo de Boca ante Colón

Marcos Rojo y Nicolás Orsini fueron dos de los grandes protagonistas del triunfo de Boca ante Colón en la Bombonera. El defensor, junto a su compañero de zaga Carlos Izquierdoz, tuvo un rendimiento sobresaliente, mientras que el delantero rompió la racha negativa y con una gran conquista anotó el tanto de la victoria que le permite al equipo acercarse a los primeros puestos de la Liga Profesional.

Al término del encuentro correspondiente a la decimotercera fecha, Marcos Rojo compartió su felicidad en su cuenta de Instagram. “Gran triunfo esta noche @bocajrsoficial ahora a descansar y preparar una gran semana de trabajo”, publicó el defensor junto a dos fotos del encuentro.

Sin embargo, luego le sumó una historia y allí Nicolás Orsini fue el protagonista por la particular foto que eligió el ex defensor del Manchester United. “Vamos goleador @nicolasorsini24. El primero de muchos”, escribió Rojo en clara referencia al primer tanto del ex delantero de Lanús con la camiseta de Boca.

Por supuesto, la imagen de Orsini con una vestimenta de Karate no pasó desapercibida en las redes sociales. Tampoco para el propio goleador, quien le respondió: “Gracias animal jajaja. Que culiau”.

“Estoy feliz por el equipo, y satisfecho porque se abrió el arco y pude convertir mi primer gol con esta camiseta”, le dijo a TNT Sports el atacante que se incorporó desde Lanús en este semestre.

“No sé si era falta de confianza que no podía convertir. Uno tiene situaciones de gol y siendo 9 es importante estar ahí. Pero a veces la pelota pega en un tobillo y entra, y otras uno le pega bien y ataja el arquero. Y hoy, gracias a que (Cristian) Pavón me dio la posibilidad de pasar por detrás suyo, pude definir cruzado y sacarme la mufa. Ahora, dicen que un gol llama a otro gol. Ojala sea así”, apuntó.

Ahora le llegó el turno de su primer Superclásico ante River del próximo domingo en el Monumental y consideró que es “importante que el equipo sume confianza y avanzar partido a partido. Y el domingo tenemos uno súper importante”.

