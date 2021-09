Lapidaria crítica de Oscar Ruggeri al presente del Barcelona tras la partida de Messi

La crítica de Oscar Ruggeri al Barcelona por las consecuencias que generó la salida de Messi

Mientras Barcelona intenta recuperarse en el inicio de la era post Lionel Messi, en la que los resultados no terminan de acompañar al equipo, ni tampoco exhibe un rendimiento colectivo, Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, criticó el presente del conjunto culé y aseguró que perdió su atractivo desde la partida de La Pulga al París Saint-Germain.

“Al Barcelona no te lo ve ni el loro. Al Barcelona no lo ven ya. Nadie sabe quién juega, cómo está en la tabla. No lo ve nadie, se van. De la Liga española no se habla más”, fue contundente en el momento del pase entre los programas F90 y F360, en ESPN. Cuando sus compañeros apelaron al argumento del “morbo” como el atractivo de los encuentros, el Cabezón sostuvo su postura.

El ex defensor profundizó en lo que significa para el Barcelona la pérdida de Messi, que “no solo es para el equipo, sino también la ciudad, todo lo que recaudan. El museo... Se van a dar cuenta y ahora van a empezar a reaccionar. Ya la gente en la cancha se los está diciendo”. Cuando sus colegas en el estudio apuntaron la atracción turística que implicó la presencia de Leo en el club, el ex zaguero afirmó que “eso fue tremendo”.

Sobre la declaración del entrenador Ronald Koeman, quien afirmó que “ganar la Champions League sería un milagro”, Ruggeri sentenció “estamos hablando del Barcelona; los echan a los entrenadores, el Cholo Simeone no clasifica para la Champions y se tiene que ir, es un montón de guita y de prestigio”.

Sergio Busquets intenta cabecear tras uno de los 54 centros que tiró su equipo contra el Granada (REUTERS/Albert Gea)

La baja de Messi en el Barcelona generó un panorama de perjuicio deportivo y económico. Con Leo no se fue solo su capitán y mejor jugador, sino el responsable de generar el fútbol, asistir a sus compañeros, exponer a los rivales y también dejar su sello en la red, ya que fue el goleador de su equipo y de La Liga en la temporada pasada, moneda corriente en el crack rosarino.

El último partido de local, donde por La Liga en el minuto 90 encontró el empate (1-1) ante el Granada, expuso las falencias del conjunto que dirige Ronald Koeman, que en ese cotejo tiró 54 centros, su segunda peor marca desde la temporada 2005/2006.

Si bien luego del encuentro el DT neerlandés se defendió planteando que hay momentos en los que no se puede jugar por abajo y a los toques, los fanáticos del Barcelona no le perdonan el cambio radical de un estilo de juego que marcó la historia del club.

El clima en el club catalán es espeso y ya suenan los posibles reemplazantes de Koeman, quien este miércoles en la conferencia de prensa llegó a negarles a los periodistas que le pregunten. En el programa El Chiringuito se informó que en la lista aparecen el ex jugador azulgrana, Xavi Hernández, quien sería el principal candidato, pero por diferencias con parte de la dirigencia no tendría la posibilidad de conducir al equipo. El otro nombre fuerte es el italiano Andrea Pirlo.

El Barça tuvo un arranque de temporada que no fue el esperado más allá de la ausencia de Messi. Se ubica octavo en la tabla de La Liga con 8 puntos, a 8 del único líder, su clásico rival, el Real Madrid. Mientras que en su estreno en la Champions League también tuvo un encuentro para el olvido, en el que cayó goleado (0-3) de local ante el Bayern Múnich.

