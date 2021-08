Técnica de distracción y definición con tres dedos: Wanchope Ábila brilló con un golazo en el triunfo de DC United

El delantero Ramón “Wanchope” Ábila convirtió su segundo gol en el cuarto partido disputado en el DC United, su nuevo equipo en la Major League Soccer de Estados Unidos que es dirigido por el argentino Hernán Losada. El ex Boca y Huracán, fue nuevamente suplente pero entró a los 33 minutos del segundo tiempo y en el descuento convirtió el tanto para concretar el 3-1 definitivo que le permitió sonreír al equipo local sobre Philadelphia Union.

El cordobés, de 31 años, todavía no fue titular desde su llegada a DC United luego de su paso por Minnesota United pero en cuatro partidos (60 minutos) ya marcó dos goles. El anterior fue en la derrota ante New England (3-2).

“Creemos que Ramón tiene todas las herramientas para tener éxito dentro de nuestro sistema en DC United”, había dicho Lucy Rushton, gerente general del equipo de la capital estadounidense, cuando se confirmó la incorporación del goleador argentino.

El conjunto del argentino Losada, quien tuvo a Yamil Asad en el banco, volvió al triunfo luego de tres derrotas y se metió en zona de playoffs en la conferencia Este. En tanto, el mendocino Valentín Castellanos marcó un doblete en la victoria de New York City ante New England por 2-0, como local.

El Taty fue la figura de la franquicia de New York ya que con sus dos conquistas venció al líder de la conferencia Este, New England, por 2-0. En ambos goles de Castellanos tuvo una gran participación el ex Racing y Vélez Maximiliano Moralez.

El atacante, de 22 años, lleva cinco gritos en los últimos cuatro partidos, 10 en la temporada y quedó a dos de Gustavo Bou, el argentino con más goles (12) del torneo, que fue titular en New England y luego fue reemplazado en el entretiempo.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA SEMANA 22 DE LA MLS

Columbus Crew 3-2 Cincinnati

Montreal 3-1 Toronto FC

Orlando City 0-0 Inter de Miami

Atlanta United 0-2 Nashville SC

New York RB 0-1 Chicago Fire

Los Ángeles FC 3-3 L.A Galaxy

New York FC 2-0 New England

DC United 3-1 Philadelphia

Houston Dynamo 1-2 Minnesota

Kansas City 1-1 Colorado

