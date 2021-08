Sería Mohamed el elegido para sustituir a Vucetich en Chivas

El periodista José Ramón Fernández mencionó que las Chivas de Guadalajara ya estarían buscando un relevo en el banquillo técnico luego de los malos resultados del equipo dirigido por el mexicano Víctor Manuel Vucetich. El entrenador elegido sería Antonio “el turco” Mohamed, quien actualmente se encuentra sin club.

Luego de 6 jornadas jugadas en el Grita México Apertura 2021, el club tapatío se encuentra fuera de puestos de liguilla con 6 puntos conseguidos de 18 posibles. Motivo por el cual Ricardo Pelaéz, presidente deportivo, ya tendría las negociaciones adelantadas para que el argentino se convierta en el nuevo técnico rojiblanco y de esa forma concretar su regreso al fútbol mexicano.

“Según yo he escuchado, Pelaéz está en pláticas muy serias para traer de inmediato a Mohamed. Está listo ya listo junto con todo su cuerpo técnico para tomar el primer avión y aterrizar en Guadalajara”, asegura “Joserra”, como también se le conoce al integrante de la cadena ESPN.

Y es que para la jornada 7 de la Liga MX, Guadalajara se enfrentará a Necaxa en la cancha del Estadio Akron en un duelo decisivo para el futuro de Vucetich ya que, de no ganar, sería el desencadenante para que los dirigentes del club le den las gracias.

(Foto: EFE)

“Tienen que ganar, con críticas o sin críticas. Demostrar que tienen buen fútbol. Demostrar que son un equipo que pueden subir, que pueden crecer. Si Necaxa les gana, Vucetich sentencia su salida del equipo de Chivas”, menciona Fernández.

Al respecto Jesús Molina, jugador y capitán del club rojiblanco, declaró que entre los jugadores del plantel existe un respaldo hacia el actual técnico y manifestó que los malos resultados son responsabilidad de todos, dentro y fuera de la cancha.

“Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad. Tenemos que hacernos responsable del rol que nos corresponde dentro de la cancha. Nos seguimos llevando técnicos entre las patas, como decimos vulgarmente, y eso no me parece a mí justo porque es jugar con el trabajo no solamente de nosotros, sino también del director técnico y del director deportivo”, declaró el también seleccionado nacional y remató: “está en nuestras manos poder revertir esta situación”.

El paso de Mohamed en México

En su palmarés cuenta con tres campeonatos de Liga MX: con Tijuana en 2012, con América en 2014 (donde coincidió con Ricardo Pelaéz) y con Monterrey en 2019 (Foto: EFE)

Antonio Mohamed o “el turco”, ha trabajado en distintos clubes de la liga mexicana tanto como jugador como de director técnico. Pero es precisamente su carrera desde los banquillos lo que lo ha hecho destacar dentro del medio nacional e impulsado su carrera incluso a Europa.

En su palmarés cuenta con tres campeonatos de Liga MX: con Tijuana en 2012, con América en 2014 (donde coincidió con Ricardo Pelaéz) y con Monterrey en 2019. Además de otros dos títulos de Copa MX, ambos con el equipo regiomontano en 2017 y 2020.

No obstante, su trayectoria se remonta al Apertura 2003 con el equipo de Zacatepec en la segunda división. Para el Clausura 2004 debuta con Morelia en la primera división. Después pasa por Querétaro, Chiapas y Veracruz sin logro alguno. Es hasta 2011 cuando queda al mando de los Xolos de Tijuana y consigue el primer campeonato en la historia del club. Luego de ello, son Monterrey y América sus siguientes clubes.

