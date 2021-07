Estos son los atletas mexicanos que se quedaron a nada de la gloria olímpica

EFE/ Miguel Gutiérrez

México apenas suma dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero el representativo nacional ha tenido muy buenas actuaciones a lo largo de varias disciplinas. Varios atletas han tenido que conformarse con el cuarto lugar antes que subir al podio.

Aquí te presentamos a los mexicanos y las mexicanas que se quedaron a nada de la gloria olímpica.

Dolores Hernández y Carolina Mendoza

La dupla terminó en cuarto lugar en la prueba de trampolín de tres metros sincronizando. Hernández y Mendoza finalizaron con 275.10 unidades justo debajo de las clavadistas de Alemania se quedaron con la medalla de bronce al sumar 284.97 puntos.

“Estamos muy contentas; nos quedamos a pocos puntos de la medalla, nos ganamos nuestro lugar para las series mundiales”, comentó Carolina tras su participación.

REUTERS/Marko Djurica

Y aunque esta prueba será recordada por lo cerca que quedaron las competidoras mexicanas quien terminó quitándoles el protagonismo fue la clavadista mexicana Paola Espinosa quien dijo en redes sociales que ella junto a su pareja sí hubieran conseguido una medalla.

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable”, escribió Paola, quien después ofreció una disculpa a los que malinterpretaron su mensaje.

Kevin Berlín y José Balleza

Los atletas mexicanos terminaron en cuarto lugar en la plataforma de 10 metros sumando 407.31 puntos. Los grandes vencedores de la plataforma fueron los británicos, la plata se la quedó China, mientras que la dupla rusa se quedó con la presea de bronce.

“Disfruté de esta competencia, claro que los nervios siempre están presentes, pero dimos lo mejor de nosotros hasta el último clavado, fuimos de menos a menos, pero demostramos lo que somos”, señaló Berlín.

Selección de Sóftbol

Tras un complicado arranque de tres derrotas consecutivas pero mostrando un buen nivel, la plantilla de sóftbol logró levantarse y ganó sus últimos dos partidos que le permitieron clasificarse al partido por la medalla de bronce.

Las atletas venían de vencer a Italia y Australia, y los espectadores recobraron la confianza en conseguir la presea. Canadá se impuso en las primeras entradas, pero con un par de jugadas que tuvieron a todos en vilo las mexicanas lograron igualar a sus rivales. Al final las canadienses marcarían una tercería carrera que resultaría definitiva y se quedaron con el bronce.

Yahel Castillo y Juan Celaya

La dupla mexicana se quedó a 5 puntos de conseguir el bronce en la prueba de trampolín de tres metros. Después de ejecuciones que los dejaban en quinto o sexto lugar por fin consiguieron escalar a la cuarta posición y pelear el podio, pero sus últimos clavados no lograron rebasar a los atletas alemanes.

“Me dejó una experiencia de qué se siente estar en una final olímpica, en cómo me tengo que parar, en cómo tengo que hacer los clavados y lo qué tengo que pensar para estar aquí. Me motiva mucho para seguir echándole ganas y no voy a descansar hasta obtenerla”, señaló Celaya.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Jorge Martín Orozco

El tapatío inició las primeras tres rondas de la fase final de tiro deportivo en la fosa olímpica sin fallar ninguno de sus primeros 15 tiros, pero a partir de la cuarta ronda el mexicano empezó con un fallo y a partir de ahí sólo consiguió 28 puntos y fue eliminado.

A pesar de terminar en cuarto, Orozco es el primer mexicano en lograr una posición tan cerca del podio en esa disciplina en unos Juegos Olímpicos.

