El gesto de Gignac tras la goliza: “México puso más huev...”

Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group A - Mexico v France - Tokyo Stadium, Tokyo, Japan - July 22, 2021. Andre-Pierre Gignac of France in action with Johan Vasquez of Mexico and Sebastian Cordova of Mexico REUTERS/Edgar Su

André Pierre Gignac dijo que si llegaba a anotar un gol contra México no lo festejaría. El día de ayer que ambas selecciones se enfrentaron en su debut de Tokio 2020, el delantero de Tigres cumplió su promesa, pero lo cierto es que después de una goliza 4-1 el conjunto francés no tenía nada que festejar.

“Ellos metieron de todo: agresividad, experiencia, puso más hue... A nosotros nos faltó un poco de todo, sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo experimentado”, dijo el francés, en delcaraciones rescatadas por Milenio.

El duelo entre los aztecas y los galos adquirió gran relevancia para la afición mexicana. Por un lado la selección olímpica ha tenido un historial positivo con el podio por lo que era obvio que se esperaban grandes cosas para los jóvenes futbolistas. Y por otro lado, se sabía que la selección francesa no llevaba a sus mejores hombres, pero sí contaría con la participación de Gignac y Pierre Thauvin, ambos jugadores de Tigres en la Liga Mx.

REUTERS/Edgar Su

En días anteriores al partido las declaraciones de Gignac y Memo Ochoa avivaron el fuego del encuentro pues aunque ambos se limitaron a elogiar y celebrar su buena relación, podía sentirse un alto sentido de competencia entre ambas estrellas del futbol mexicano.

Eso sí, Gignac mencionó que el mejor gol de su carrera fue uno que anotó contra el propio Ochoa cuando ambos jugaban en Francia. De inmediato se convirtió en un requisito esperar el enfrentamiento de ambas figuras en el campo de juego, la gran pregunta era si Gignac conseguiría acercarse a la portería y si Ochoa sería capaz de detener sus avances.

La primera mitad del encuentro no trajo ninguna anotación, pero demostró que ambos conjuntos nacionales buscaban el gol con empeño. El Tri olímpico parecía dominar el terreno, pero los europeos no perdían oportunidades para atacar. Fue hasta después del minuto 45 que México anotó dos goles, una ventaja clara y limpia, pero no necesariamente cómoda frente a los galos.

Y, en efecto, al poco tiempo fue el turno de Gignac de cobrar un penal. Era el escenario que había estado buscando el número 10, encerrar al cancerbero americanista dejándolo a merced de su poderosa patada y su buen tino. Gignac apostó por la esquina derecha al raz del suelo y aunque Ochoa hizo valer su reputación de arquero de gran intuición y buenos reflejo, no fue suficiente para detener el balón.

REUTERS/Edgar Su

La pelota encontró un espacio entre el costado de Ochoa y el césped, y entró sin ninguna oposición en la red. Gignac se limitó a persignarse, mientras que Ochoa gritó de coraje pues la única atajada que importaba fue la que se le escapó y con ella un poco de su orgullo.

El resto del partido no se volvería a ver nada de Gignac. Incluso Thauvin, campeón del Mundo en Rusio 2018, no destacó en el juego. El refuerzo de Tigres no logró deshacerse de la marca de Erick Aguirre y su participación pasó desapercibida.

México terminaría anotando otros dos goles, sellando el partido y un debut de muy buen augurio para el resto de la justa internacional. Indudablemente la Sub-23 refrendó su posición como un conjunto olímpico que no sólo pretende el podio, sino que disputará directament el oro.

<b>El calendario del Tri</b>

México fue ubicado en el Grupo A, donde ya enfrentaron a Japón, pero faltan Sudáfrica y Francia, en la primera fase del torneo.

La selección nacional se medirá ante el anfitrión el domingo 25 de julio a las 6:00 horas en el Estadio de Saitama, para cerrar la fase ante la escuadra africana el miércoles 28 de julio a las 6:30 horas en el Sapporo Dome.

REUTERS/Edgar Su

Por otra parte, el primer día de lucha por medalla será por la de Bronce el viernes 6 de agosto de 2021; mismo día en el que se realizará la final del futbol femenil.

La final de las selecciones varoniles se realizará el sábado 7 de agosto de 2021, donde se definirán las medallas de oro y de plata. México, por su parte, se colocó rápidamente entre los favoritos a obtener el primer puesto.

Los jugadores que buscarán la hazaña son Guillermo Ochoa, Luis Malagón Sebastián Jurado, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Angulo, Jorge Sánchez, Vladimir Loroña, Adrián Mora, Erick Aguirre, José Esquivel, Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova, Henry Martín, Alexis Vega, Diego Lainez, Carlos Antuna y Eduardo Aguirre.

