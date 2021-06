Boca acelera para cerrar a otro refuerzo en las próximas horas tras las despedidas de Esteban Andrada y Nicolás Capaldo

La palabra de Esteban Andrada antes de subirse al avión

“Siempre voy a estar agradecido a Boca, que me abrió las puertas de este gran club. Vivirlo de adentro fue maravilloso, me llevo los mejores recuerdos. He pasado por buenos y malos momentos, pero me llevo lo mejor”. Esteban Andrada aseguró que le costó tomar la decisión de marcharse pero creyó que era su momento y emigró a Rayados de Monterrey. Lo mismo sucedió con Nicolás Capaldo, que dijo adiós para jugar en el Salzburgo de Austria. Serán bajas sensibles para Miguel Ángel Russo pero un buen ingreso para las arcas: 6 millones de dólares limpios por el pase del arquero y unos 5 millones de euros por el mediocampista pampeano.

Antes de embarcar, el arquero mendocino aclaró: “Obvio que me gustaría volver a Boca, es un hasta luego. Dejarle algo al club es importante, nunca me gusta irme con el pase libre. Llegamos a un acuerdo en buenos términos con la dirigencia”. Y mencionó: “Desde el primer partido me podían salir bien o mal las cosas pero la entrega estuvo siempre al 100% y se notó. Cuando me tocó golpearme la mandíbula, el equipo lo necesitaba y yo seguí. Creo que dejo algo bueno, aunque sé que a veces los partidos que definen cosas te marcan”.

Sabandija remarcó que el hincha de Boca lo hizo enamorarse del club y, por otro lado, hizo un apartado para elogiar a su ex compañero Emiliano Martínez, quien se quedó con el arco de la Selección: “Compartimos juveniles, Sub 20, Sudamericano, Mundiales, lo conozco bien y creció muchísimo. Está con toda la confianza y le deseo lo mejor. Le está tocando estar en buen nivel y ojalá lo mantenga. ¿Si quiero volver? Uno siempre quiere estar en la Selección. Por el tema del COVID no pude integrarla y eso duele. Trataré de hacer lo mejor en mi nuevo club para estar de nuevo”.

Nicolás Capaldo, rumbo a Austria

“Soy hincha de Boca, lo conozco desde chico a este club y me cuesta irme porque crecí ahí, debuté y jugué ahí, pero es algo lindo, dar el salto a Europa, crecer como jugador y económicamente también. Me voy conforme, el equipo me necesitó en una posición que no era la mía y traté de ayudar y dar lo mejor. Obvio que me van a encontrar miles de errores, pero traté de dar lo mejor. ¿La gente? Se la extrañó en el último tiempo, no estuvo para ayudarnos a sacar adelante ciertos partidos en los que se notó que los necesitábamos. Estaré siempre agradecido y que sepan que siempre di lo máximo, nunca me guardé nada. Son lo más grande que hay, Boca es hermoso”, fue lo que declaró Nico Capaldo antes de subirse al avión.

· DÍA CLAVE POR UN POSIBLE REFUERZO

Mañana domingo desde las 16 (hora argentina) se disputará la segunda final por el tercer ascenso a la Primera División de España entre Girona y Rayo Vallecano, donde milita el peruano Luis Advíncula. El lateral derecho tratará de ayudar a su equipo a dar vuelta la serie que lo tiene 2-1 abajo, en condición de visitante. Si los de Vallecas no consiguen el regreso a la máxima categoría, habrá grandes posibilidades de que el incaico vuelva al fútbol argentino para vestir la camiseta de Boca.

Luis Advíncula, el lateral derecho que quiere Riquelme (EFE)

El ex Newell’s mantuvo diálogo con Juan Román Riquelme y dejó entrever que si asciende con el Rayo, priorizará continuar en Europa. Pero en caso de no concretar el objetivo deportivo, se inclinará por ir a la Bombonera. Y ahí sí restará llegar a un acuerdo para rescindir el vínculo con la institución española (tiene contrato por un año más).

