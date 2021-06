Mauricio Ymay dudó de una buena participación del Tri Sub-23 en los JJOO de Tokio

La Selección Mexicana Olímpica cerró su gira por Europa con un apretado triunfo por marcador de 3-2 sobre Australia, un resultado que deja al equipo Sub-23 con un balance de dos triunfos y un empate en sus partidos amistosos, pero el desempeño de algunos elementos puede poner en duda su participación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Para el analista Mauricio Ymay, el equipo mexicano no tuvo una buena presentación y sin duda le dejará muchas lecciones a Jaime Lozano, quien ha mostrado un grupo de futbolistas que se han convertido en la base del conjunto.

El Tri Olímpico, ya finalizó su gira de preparación para Europa (Foto: Twitter@FiebreDep)

“Luis Malagón, había mostrado seguridad pero hoy se equivoca”. Por la parte del aparato ofensivo conformado por Vega, Angulo y JJ Macías, Ymay opinó que ha habido ciertos problemas, en especial con el último mencionado.

Para el analista, José Juan Macías no vive su mejor momento: “Su mejor versión de ha quedado lejos no ha podido recuperar, no está fino de cara al arco rival. Hoy no es el mismo que en algún momento deslumbró vistiendo la camiseta de León”, sentenció Ymay.

