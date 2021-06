Qué dijo Logan Paul tras su histórica pelea contra Floyd Mayweather

Como era de esperar, el ex boxeador Floyd Mayweather dominó a la estrella de YouTube Logan Paul la noche de este domingo en una pelea de exhibición de ocho asaltos en el Hard Rock Stadium de Miami. Pero como no hubo jueces que determinen un ganador, la contienda terminó sin resultado, por lo que ambos festejaron.

Paul, quien participaba en su tercera pelea después de dos contra su compañero YouTuber KSI, fue previsiblemente superado por el ex púgil, de 44 años, quien apenas rompió a sudar y propinó una serie de golpes de castigo para evitar que su oponente estadounidense avanzara. Pese a todo, pudo soportar de pie los ocho rounds y esto fue motivo suficiente para estar orgulloso.

“No quiero que nadie me diga que algo es imposible nunca. Acabo de pelear contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Yo soy el boxeador nuevo, el poco ortodoxo. Es un honor pelear contigo Mayweather, te quiero a ti y a todos. Estoy muy feliz”, declaró emocionado al final del combate.

Ante más de 12 mil espectadores, los luchadores brindaron un show que no dejó demasiado conforme al público, que incluso abucheó sobre el final porque había pagado su entrada para ver un nocaut. Por eso incluso hubo una ola de memes en Twitter. Pero Paul explicó que no es sencillo enfrentar a Money.

“Nunca sabes lo que puede pasar con este golpeador. Voy a ir a pensar si él me dejó sobrevivir o si fui yo. Es una de las cosas más cool que he hecho en mi día. Es dificil de pegarle, está viejo pero es dificil. Creo que ahora me iré a la playa, al agua, quizá habrá una revancha. No lo sé, tal vez pueda pelear mejor la próxima vez”.

Paul no cayó ni una sola vez en toda la pelea (USA TODAY Sports)

El pasado mes, Mayweather y Logan hicieron todo lo posible por calentar su espectáculo durante una sesión fotográfica que se convirtió en una pseudobatalla generalizada ante los medios de comunicación. Cada vez más promotores y boxeadores están dispuestos a fórmulas creativas para aprovechar la atención que reciben figuras de Internet como los hermanos Paul.

De acuerdo con las reglas de la pelea, no hubo jueces oficiales y ninguno de los púgiles fue declarado vencedor.

El campeón mundial de cinco categorías diferentes se ha subido a una ola de regresos que el pasado noviembre llevó de nuevo al cuadrilátero al ex campeón mundial de los pesos pesados Mike Tyson, de 54 años, ante el también cincuentón Roy Jones Jr. Esa misma noche Jake Paul noqueó al exjugador de la NBA Nate Robinson en una velada que recaudó más de 80 millones de dólares en ventas televisivas. Después de Mayweather, la próxima leyenda que quiere subir al ring es el mexicano-estadounidense Óscar de la Hoya a sus 48 años.

