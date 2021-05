El gran partido del Pulga Rodríguez ante Independiente: exquisito penal y asistencia, tiro libre al palo y pelea con Romero por defender a un juvenil

Pulga Rodríguez fue la gran figura en el triunfo de Colón ante Independiente por las semifinales de la Copa de La Liga (@fotobairesarg)

Colón dio la nota al eliminar a Independiente de la Copa de La Liga y buscará revancha en una nueva final, tras la dolora derrota ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana pasada. El Sabalero ganó 2-0, con goles de Luis Miguel Rodríguez y Santiago Pierotti y jugará el partido decisivo ante Racing, que venció por penales a Boca en la otra semifinal.

El Pulga fue la gran figura y no solo por haber participado en ambos goles, sino por la actitud que demostró a lo largo del encuentro. Desde el minuto inicial, el capitán fue el estandarte y artífice principal para que el Sabalero vuelva a estar cara a cara con otra final.

El Pulga fue el único futbolista de los iniciales que salió al campo de juego con barbijo

Segundos antes de que arrancara el partido, el futbolista de 36 años tuvo un gesto ejemplar en plena pandemia de coronavirus que golpea muy fuerte a la Argentina. Fue el único futbolista, junto a la terna arbitral, que pisó el campo de juego con el barbijo puesto.

Una vez que comenzó el encuentro, el Pulga Rodríguez mostró todo su repertorio, como tiene acostumbrado en cada encuentro de Colón, que se puso en ventaja a los 21′ de penal. Juan Manuel Insaurralde metió la mano y el árbitro Diego Abal no dudó.

De forma exquisita: así pateó el penal el Pulga Rodríguez

Por supuesto, fue el 10 del sabalero quien cambió la pena máxima por gol con una exquisita definición: frente a un arquero ataja penales como lo es Sebastián Sosa, Luis Miguel pegó un saltito clave antes de ejecutar el balón a la otra punta hacia donde se arrojó el guardameta del Rojo.

Con al primera etapa cumplida, el Pulga mostró una faceta poco conocida en él, porque no es de pelearse con los rivales. Sin embargo, lo hizo por una buena causa, ya que se cruzó feo con Lucas Romero para defender a su compañero, el juvenil Facundo Farías de 18 años. El árbitro amonestó a ambos.

La pelea con Lucas Romero para defender al juvenil Farías

En el complemento, a los 17′, tuvo su gol tras una impecable ejecución de tiro libre. Si bien se encontraba bastante lejos del arco, su remate fue muy violento y sorprendió al arquero Sosa que se arrojó y nada pudo hacer. Lo salvó el palo, que evitó el segundo tanto para el Sabalero.

Estupendo tiro libre del Pulga que pegó en el palo

Fue un aviso de lo ocurriría cinco minutos después, porque a los 22′ Santiago Pierotti, quien había ingresado apenas dos minutos antes en lugar de Cristian Bernardi, convirtió el segundo y último tanto de Colón, con una estupenda definición frente al arquero. La jugada previa fue toda del Pulga Rodríguez, quien aguantó un tiempo la pelota y asistió con gran precisión.

Aguantó la marca y asistió de gran manera: así nació el segundo gol Colón ante Independiente

“Acá el motor es el equipo que se entregó al máximo. Estuvimos ciento por ciento firmes en todas las líneas y somos los justos finalistas”, expresó, orgulloso la figura del partido. “Quedaron 15 días y con Independiente el torneo pasado jugamos un par de veces, por eso sabíamos más o menos el sistema de ellos. Por lesiones nos tocó cambiar, pero lo hicimos bien. Sorprendimos con eso. Nos llevamos un triunfo más que merecido en un partido muy importante para la institución y para la ciudad”, continuó el Pulga desde el campo de juego.

A la hora de analizar por qué ganaron el encuentro, agregó: “Porque jugamos mejor, tuvimos situaciones y manejamos mejor la pelota. Ademas, porque hicimos dos goles je”.

Aunque Colón tendrá una gran oportunidad de tomarse revancha de lo ocurrido en la final de la Copa Sudamericana pasada ante Independiente del Valle, el Pulga lo negó: “No, el fútbol es de oportunidades. Tenemos una oportunidad más contra otro grande. Queríamos estar en la final y lo logramos, ahora a disfrutar estos cuatro días y del partido que son momentos únicos e irrepetibles. Hay que pensar y descansar, ahora se viene la verdadera final y queremos salir campeón. Es la idea, el objetivo y vamos por eso”.

Luis Miguel Rodríguez estuvo a punto de forzar su salida a principios de año. Sin embargo, la dirigencia hizo valer el contrato vigente y se quedó a pelearla. “Una vez que me dijeron que no me iba, me metí ciento por ciento en el equipo y me puse a disposición. Gracias a Dios me tocó convertir mucho, el equipo ganaba y funcioné. Hoy estamos en una final y la vamos a jugar como hoy, con mucha personalidad y juego”, remarcó.

Antes de terminar, destacó la actuación de Facundo Farías, otra de las grandes figuras del partido. “Es un muy buen jugador, que tiene muy buen futuro y hay que cuidarlo. No llenarle la cabeza con cosas porque 18 años. Tiene que disfrutar del momento. Viene de sufrir la pérdida de su papá y ojalá podamos levantar la Copa como me pasó a mí en las semifinales de la Copa (Sudamericana). Esperemos que nos ayude el padre de Facu a levantar esta copa”.

Y cerró, de manera muy sincera, hablando sobre su remate en el penal: “Trato de pegarle a donde no se tira el arquero. A veces se da y en otras no, son circunstancias. A uno le gusta patear los penales, vamos a tratar si hay otro en otro momento y definir arriba, al ángulo”.

