Por qué Tuca Ferretti fue víctima de una guerra sucia, de acuerdo con David Faitelson

David Faitelson, afirmó que Ricardo Ferretti sigue asistiendo al estadio de Tigres por un tema de honor: “Yo no comprendo como el propio Tigres o la empresa permite esta situación, todos los días Ferretti asiste al Estadio hasta que finalice su contrato y no lo hace por un tema económico sino por un tema de honor”.

Asimismo, resaltó que ha habido muchos rumores en su contra : “Se ha hablado que tenía arreglos con promotores y directivos para darles posición a muchos futbolistas e incluso se decía que le daba dinero a periodistas, Tuca podrá ser lo que sea pero no es deshonesto, una persona así no podría durar tanto tiempo en una institución”, sentenció.

Declaró que el único objetivo del ex estratega es que se aclaren las cosas y se desmientan los rumores: “Quiere que CEMEX salga a aclarar que no tienen nada en su contra, no quiere finiquito ni recuperar su posición dentro de Tigres, lo que quieres es defender su honor como ser humano”, concluyó.

