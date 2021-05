Adal Franco: “Red Bull está de fiesta por el gran trabajo en el GP de Mónaco”

Adal Franco, analista de ESPN, considera que fue un fin de semana fantástico para Red Bull. La victoria de Verstappen fue una de las alegrías principales porque les funcionó muy bien su estrategia y dejaron a atrás a Mercedes, su máximo rival. No obstante, recalcó que el piloto mexicano Sergio Pérez hizo un gran trabajo aunque no pudo subir al podio: “No es perfecto porque Checo no acaba en el podio, sin embargo lo hizo muy bien porque quedó en cuarto lugar”, destacó.

Por otro lado, resaltó que la razón principal por la que Checo llegó a la escudería, fue para sumar puntos y ahora la exigencia para el mexicano será mucho mayor, aunque fue pieza importante para que su coequipero se llevara el triunfo, ahora el tendría que subir al podio también.

"Checo" Pérez obtuvo el cuarto lugar en el GP de Mónaco (Foto: Red Bull Content Pool)

“Red Bull está de fiesta con el resultado, deben estar contentos por el gran trabajo que hicieron y lo que representa ganar en Mónaco”, sentenció el analista.

