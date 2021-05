Así recordó Mario Carrillo su desencuentro con Ramos Rizo en la semifinal de Santos vs Puebla en 2001

Mario Carrillo dirigió Puebla en el verano 2001 (Foto: Cuartoscuro)

Una de las semifinales del Verano 2001 no estuvo ajena de polémicas arbitrales, cuando el Santos del goleador Jared Borgetti se enfrentó al Puebla que era dirigido por Mario Carrillo, ambos analistas de ESPN.

Cada cual desde su trinchera, Jared Borgetti y Mario Carrillo vivieron a tope la serie y tienen anécdotas que contar de aquellos tiempos en que no existía el VAR.

Jared menciona que la ida en el estadio Cuauhtémoc (5-4) “fue un partido muy loco desde el inicio. Empezamos perdiendo 2-0 y logramos reponerlos anotando los goles para empatar. Esa vez anoté tres veces. Puebla también estaba en un buen momento, con jugadores de experiencia. Cuando termina 5-4 puedes pensar que hubo muchos errores y sí, pero también con tantos goles hay aciertos. Fue un juego entretenido como debe ser en liguilla” y agrega que una vivencia que tuvo cuando marcó su tercera anotación, en el segundo tiempo.

“No sé por qué -en determinado momento- estaba como de pleito con Eduardo Brizio (el árbitro central del juego), algo traía yo contra él, cosas del partido; pero en mi tercer gol, que creo que era el cuarto de Santos, me metí con él”, señala Jared Borgetti.

Jared Borgetti se enfrentó al Puebla que era dirigido por Mario Carrillo en 2001 (Foto: Cuartoscuro)

Tras un tiro de esquina, alguien la cabecea y Borgetti la anida en la portería del Puebla. Entonces, “me voy corriendo justamente para donde está Brizio, ahí donde marcaba que fue gol; le pasé a un costado y le voy gritado ¡goool, gooool! casi en su cara, inclusive por ahí me paro y me doy un poquito de giro alrededor de él (risas); obviamente, todos festejaban conmigo, pero me decían que ya lo dejara porque ya me habían amonestado y podría sacarme la segunda. Yo decía que ‘no me va a amonestar otra vez’ y lo decía totalmente seguro de que no”.

Jared Borgetti explica que entre él y Brizio se dio como un tipo de diálogo, “hasta cierto punto de futbol, él en lo suyo y yo en lo mío y ya. Al final, creo que voy y le doy la mano y ahí quedó todo, pues nunca he sido de problemas, de quedar mal con nadie” y agrega que en todo partido suceden cosas por los ánimos exacerbados de lo que se juega, por desacuerdos de alguna acción y “aparte, uno sabe medir como que las cosas y sabes a qué arbitro le puedes decir algo o no, pues además no solo iba de aquí para allá, sino de allá para acá´; estábamos en la misma tónica de estar hablando en el campo”.

Por su parte, Mario Carrillo afirma que “tenía yo un equipazo. Mi capitán era Roberto Ruiz Esparza, uno de los jugadores más importantes que tuve en mi carrera, sin menospreciar a ninguno de todos; es uno de los mejores defensas que ha habido en México”.

Recuerda a todos los jugadores que dirigió en el equipo de la Franja, como los porteros Óscar Dautt y Christian Martínez, “mi defensiva era exacta, desde Higareda, Mascorro, Ruiz Esparza, Joaquín Velázquez; mi medio campo estaba formado por Vigna, Beto García Aspe, Gilberto Jiménez, Marco Capetillo; por supuesto uno de los mejores jugadores que tuve fueron Pablo Caballero y Claudinho en el ataque”.

Mario Carrillo y Javier Aguirre (Foto: Cuartoscuro)

Pero una anécdota que tuvo con el árbitro en la vuelta, Felipe Ramos Rizo, analista de ESPN, aún le trae malos recuerdos, ya que el partido fue ganado 2-1 por Santos y también el boleto a la final. “Nuestro compañero Felipe Ramos Rizo me hizo el favor de expulsar a Claudinho y de expulsarme a mí; por eso estoy enojado con él, porque este equipo iba para campeón. No hubo razón para esas expulsiones”, fue categórico Mario Carrillo.

En cuanto a la semifinal de Guardianes 2021 entre Santos y Puebla, que inicia este jueves, Jared Borgetti se inclina por Santos ganador de la serie. Dice que no son equipos que hagan muchos goles, más allá que a los laguneros les fue muy bien contra Querétaro al meterle cinco tantos en los cuartos de final.

“Puebla no ha anotado, pues el del Atlas fue autogol; jugó muy diferente que como lo venía haciendo en el torneo y ahora entenderá que debe hacer goles y no terminar avanzando por mejor posición como lo hizo”. Añade que Santos tuvo un rival mucho más complicado que los de la franja y considera que llegan más animados por haber eliminado a un rival de jerarquía como Monterrey “y eso puede jugar a su favor”.





