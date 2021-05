Liguilla: ¿qué necesita Cruz Azul para avanzar a la final?

Fuerte crítica de Alicia Castro contra Alberto Fernández por la gestión del coronavirus: “Tenemos el récord más triste de la historia”

La referente kirchnerista y ex embajadora argentina ante Venezuela, Alicia Castro, calificó al Gobierno de “negacionista. “No parece posible que (el Presidente) esté pensando en cerrar los fines de semana para no molestar a los empresarios, a la oposición, no es serio”