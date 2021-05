D’onofrio defendió la lista que armó River Plate para la Libertadores: “Estamos convencidos de lo que hicimos”

El debate es múltiple y quedó instalado: ¿La lista de 32 futbolistas que diagramó Marcelo Gallardo para la Copa Libertadores fue una decisión errónea? El tema explotó luego de que River Plate se quedara sin arqueros disponibles y obligado a colocar un futbolista de campo debajo de los tres palos en el partido contra Independiente Santa Fe. Tras la negativa de Conmebol para sumar otros dos porteros juveniles a la lista, el presidente del Millonario Rodolfo D’Onofrio habló sobre el tema y apoyó lo hecho por el DT cuando se inició el torneo.

“No nos arrepentimos. Estamos convencidos de lo que hicimos. Tiene que ver con lo que River tiene como idea en estos últimos años que es no exponer nunca a jugadores. Es ridículo para nosotros, pero es una opinión. A chicos que no están preparados les vamos a perturbar el crecimiento lógico del jugador. Es normal y natural que el jugador deba pasar por determinados procesos para integrar una lista. Estamos jugando una Copa de nivel de la Libertadores, ¿vamos a jugar con chicos de 16 años? Los exponemos, los perjudicamos”, detalló el mandatario en diálogo con F90 que se emite por ESPN.

El directivo aseguró que lo ocurrido con el joven Leo Díaz en la Bombonera se analiza con el “diario del lunes”, pero reflexionó: “El caso del arquero con Boca, un fenómeno, atajó todo, ¿qué pasaba si se ponía nervioso y se comía cuatro goles? Se le cortaba la carrera... Hay cosas que hay que tener cuidado”. Al mismo tiempo aseguró que le harán firmar el primer contrato al portero de 21 años que tuvo su estreno oficial por esta emergencia sanitaria.

Independientemente de lo ocurrido ante la baja de los cuatro arqueros que están en la lista de buena fe por dar positivo de coronavirus, D’Onofrio aseveró: “Así si hubiéramos puesto 50, ¿quién dijo que íbamos a poner cinco arqueros? Estamos hablando del arquero porque es el diario del lunes. Es más que suficiente cuatro arqueros. No podemos llenar una lista porque hay que ir a jugar, vamos a poner a los que están en condiciones de poder hacerlo. Creemos esto y nos hacemos cargo. De la lista, de 32, cuatro eran arqueros. Más del 15%. Estaba más que cubierto. Tuvimos mala suerte que se contagiaron cuatro”.

En esa línea, insistió con que la idea de River se pudo ver con “de la Cruz, Martínez Quarta, Palacios e infinidad de casos” y valoró sobre el pedido que hicieron a Conmebol para agregar dos arqueros: “Estamos convencidos que el reglamento nos permitía, es válido, pero el que tiene la última palabra es Conmebol. Lo tenemos que aceptar”.

OTRAS FRASES DE D’ONOFRIO

• “River no pidió ningún favor, ninguna ventaja. Lo único que hizo de acuerdo a lo que dice el reglamento de Conmebol es marcar que nosotros estamos planteando que el jugador cuando tiene una lesión grave también se define como enfermedad, y nosotros tenemos cuatro arqueros enfermos con COVID-19. Por lo tanto, pedíamos la sustitución, no pedíamos agregar jugadores. Tampoco estamos trayendo al mejor arquero del mundo, traemos a uno que se destacó en la cancha de Boca por suerte, pero que podría ser una catástrofe si se ponía nervioso o pasaban distintas cosas porque era suplente de la reserva. Estamos muy sorprendidos con la decisión de Conmebol”.

• “Estamos convencidos de lo que hicimos. Cuando decidimos las cosas lo hacemos porque tiene que ver con los principios que River tiene, las ideas que manejamos en el desarrollo de los jugadores. Las decisiones las tomamos siempre en estos siete años y medio en forma conjunta. No hay decisiones particulares respecto a hechos importantes”.

• “Este es un principio que siempre hemos mantenido. Es una opinión, no significa que tengamos razón”.

• “Hicimos exámenes de todo tipo. No solamente de lo que nos pedían Conmebol y AFA. Hicimos más allá de lo que nos pidieron. ¿Qué es lo que nos ocurrió? El día lunes antes de ir para Colombia se hizo el PCR y dio negativo de todos los que viajaron. Siete horas de vuelo en el avión, un vestuario chico, donde estaban juntos un rato mientras se iban cambiando. El PCR es muy útil, pero miren lo que pasó. Negativo y cuando volvieron el jueves empezaron a aparecer los positivos”.

• “No sólo está la salud de ellos, sino de los familiares. No se contagiaron por los familiares, pero contagiaron a las familias. En algunos casos, algunos familiares con algún problema previo que pone en riesgo. Es un tema muy delicado. Ocurre accidentalmente”.

• “No hablé con Alejandro Domínguez. Llegado el caso, más adelante, conversaré y hablaremos. Es un momento donde uno tiene que ocuparse de lo que corresponde. Hicimos una nota extensa con varias hojas. No pensamos en no presentarnos”.

• “No es una rivalidad con Conmebol que quería que pongamos 50. Nosotros decidimos poner 32, otros 50, otros 37. Tiene que ver con una idea y un concepto que tiene que ver con River, que lo va a seguir manteniendo. Asumimos la responsabilidad de lo que tenemos que afrontar. Lo del arquero es lo único que pedimos. Conmebol está cumpliendo con el reglamento de acuerdo a la interpretación que ellos hacen y River debe aceptar. Nosotros plantemos por qué no, pero ellos tienen la potestad de tomar la decisión y la toman porque están convencidos que tienen razón”.

• “No hay ningún caso más, por lo menos hasta hoy no”.

• Postergar el duelo con Fluminense: “River no pidió nada, no pedimos postergar. Absolutamente nada. No hemos hecho ningún pedido. Si Conmebol considera que es algo que podría lograr que esta zona de la Copa Libertadores tenga un poco más de lógica, adelante. Pero no vamos a pedirlo”.

• Presentarse en las próximas elecciones: “El estatuto me autoriza a ser vicepresidente, pero creo que para un club 8 años de un presidente es mucho y también es mucho para un presidente. Con lo cual, creo que debo dar un paso al costado y dejar que los jóvenes que trabajaron conmigo asuman esta responsabilidad. Volveré a la Belgrano, a mi lugar”.

