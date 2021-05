La verdad sobre los rumores de los acercamientos de Chivas por Efraín Álvarez

Efrain Alvarez en un encuentro con el LA Galaxy,(Foto: Instagram/efra_26)

En entrevista con ESPN, el gerente general del LA Galaxy, Dennis Te Kloese, afirmó que el club angelino no tiene ningún ofrecimiento por el mediocampista de 18 años, Efraín Álvarez, nacido en los Estados Unidos pero que representa desde Selecciones Menores a México.

“Hay equipos en Europa que han preguntado realmente por él, que le están dando un seguimiento (...) si hubiera algo formal podría yo opinar, pero como no hay nada formal y no hay nada por él, no. Es más, me sorprendió un poco la noticia que salió, con tanto dinero y que nosotros pedimos tanto, la verdad no sé de dónde salió, ¿como que era día de broma o qué?”.

“Estamos muy contentos de tenerlo, surgió de la academia (del LA Galaxy) y la verdad es un chavo que poco a poco se va a tener que establecer y también tiene que luchar por un lugar. En la media cancha con nosotros tenemos a Jonathan (dos Santos), tenemos a Sebastian Lletget, tenemos a un jugador como Víctor Vázquez, tenemos jugadores que obviamente tampoco quieren rendirse y eso nos hace fuertes y crea una buena competencia interna”, comentó el directivo en videollamada.

El gerente general del Galaxy aseguró que es un orgullo para el club tener a Álvarez, quien nació en el Este de Los Ángeles, de padres mexicanos que han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante a su familia, incluyendo a varias hermanas y hermanos de Efraín que también juegan futbol.

Efraín Álvarez no está próximo a la Liga MX (Foto:Troy Wayrynen/ REUTERS)

“Efraín tiene un talento muy especial, pero muy especial, pero tampoco hay que olvidar que es un chico de 18 años y a veces lo juzgamos como un jugador más grande o como un jugador ya consagrado porque ya lleva varios torneos aquí en el primer equipo, ha dado a conocerse, se ha visto”, dijo.

“Y la decisión de qué país quiere representar, yo creo que hasta ahora ha sido bastante claro por su parte, es un tema totalmente de él y su familia. Sé que se siente muy identificado con México, pero también es nacido en Estados Unidos y yo creo que depende de cada quien”.

“Ya jugó un Mundial con México Sub 17 (Brasil 2019), donde destacó además con cuatro goles, ya debutó en la Mayor (Selección Mexicana) y no dudo que tiene un futuro la verdad muy importante, pero no hay que olvidar que tiene 18 años apenas y que todavía tiene cosas por aprender y cosas por mejorar”, concluyó.

