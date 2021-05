Cuál será el papel de ‘El Inge’ Rodríguez con la llegada de Mauricio Culebro a Tigres

Alejandro Rodríguez, directivo que consiguió 8 títulos (Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro)

Alejandro Rodríguez vive sus últimos días como presidente de Tigres, muy lejos de la figura de poder y autonomía que lo distinguió a lo largo de 12 años de gestión, en tres diferentes etapas como dirigente felino. El ‘Inge’ dejará su puesto en un par de semanas, teniendo ya a su sucesor, Mauricio Culebro, operando como tal en las oficinas de Sinergia Deportiva. Su reiterada convicción de renovar el contrato de Ricardo Ferretti quedó solo en buenas intenciones con el timonel, ante una decisión ajena a su voluntad.

“Mientras tenga el compromiso, la capacidad y el deseo de ganar campeonatos, y trabaje con la misma intensidad, ‘Tuca’ estará en el equipo de Tigres, y no hablamos de tiempos, no hablamos de firmas y no hablamos de contratos, hablamos de compromisos mutuos”.

“Y si hubiera dicho hasta el 2025 o 2030, ¿cuál es el problema? Es un hito, es que a lo mejor no estaban acostumbrados ustedes, a este tipo de cosas, estamos midiendo el trabajo y no los resultados”, aseveró el mandamás auriazul en mayo de 2018, días antes que ‘El Bigotón’ firmara su último contrato el club, y que él dejara la presidencia por segunda ocasión.

Ante el suspenso que se generó en los últimos meses en el entorno del cuadro de la UANL, al prolongarse la pactada firma de una nueva extensión de contrato para el ‘Tuca’ Ferretti, ‘El Ingeniero’ mantuvo su discurso de compromiso y satisfacción con el trabajo realizado por el entrenador brasileño.

Mauricio Culebro y Alejandro Rodríguez en su presentación como nuevo presidente operativo de Tigres (Foto: Twitter/@TigresOficial)

“Con Ricardo tenemos una comunicación constante, un diálogo constante, yo creo que eso es solo cuestión de tiempo, cómo lo he dicho mientras él tenga la capacidad de trabajo, el deseo de seguir incrementándola con la nueva tecnología, con la nueva estadística, con todo lo que tiene a su disposición en inteligencia deportiva”

“Si él se quiere quedar ya lo ha dicho, y nosotros queremos que se quede, pues eventualmente se va tener la renovación, porque muchas veces los tiempos de los medios de comunicación, con todo respeto, no son los tiempos nuestros, no quiere decir que haya algún problema o situación de conflicto”, aseguró el directivo previo al viaje a Catar para encarar el Mundial de Clubes.

Aunque Mauricio Culebro arribó el pasado 1° de marzo a la vicepresidencia, la reestructuración que se está dando a todos niveles en el club, está siendo ejecutada por él, fungiendo como el brazo de acción de Mauricio Doehner, enlace entre CEMEX y Tigres. Con esto, Rodríguez Michelsen ha quedado fuera de las determinaciones que se han tomado para el futuro del equipo, lo cual ha generado la molestia del histórico ejecutivo, que ahora solo se dedica a los preparativos de la entrega de cargo que se llevará a cabo a finales del presente mes.

