Alvaro Morales y Dionisio Estrada analizan la superioridad entre América y Pachuca

Dionisio Estrada y Alvaro Morales analizaron a los equipos de América y Pachuca previo al encuentro de los cuartos de final en el Guard1anes 2021.

El América ha mostrado solidez en la cancha del Estadio azteca, sin embargo, no debería confiarse pues Pachuca no es un rival sencillo. Es muy probable en que no haya una supremacía del América tan marcada y le dará batalla.

América se medirá a Pachuca en los cuartos de final del Guard1anes 2021 (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Si bien en el último encuentro, los azulcremas ganaron 2-0, y se considera favorito, Pachuca es uno de los equipos que más efectividad ha tenido en las últimas fechas. Los dos cuadros tratarán de imponerse y será una batalla bastante reñida.

