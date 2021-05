“No lo puedo creer”: el preocupante momento en el que un vehículo atropella a un ciclista en el Giro de Italia

* El preocupante momento en el Giro de Italia

Durante las grandes competencias del ciclismo, el pelotón es perseguido de cerca por los automóviles de los equipos que están listos para atender a los competidores ante cualquier necesidad. Ambos deben ser muy precavidos con sus movimientos ya que una mala decisión puede generar una peligrosa caída como la que le sucedió a Peter Serry durante la sexta etapa del Giro de Italia.

El conductor de un vehículo del equipo Bike Exchange se distrajo durante pocos segundos y terminó asustando a todos los presentes. El ciclista belga se detenía lentamente a la espera del carro de servicio de su equipo y se llevó una sorpresa: un fuerte golpe en su rueda trasera lo dejó en el suelo. El piloto, preocupado, se bajó rápidamente para ayudar al competidor que quedó muy enojado.

Luego de levantar la bicicleta que estaba sobre el cuerpo de Serry, unos gestos al aire dejaron en claro lo furioso que estaba el ciclista por el accidente. Además, Peter estaba a sólo 11,2 kilómetros de la meta ya que transitaba el ascenso final de Ascoli. Por fortuna, no hubo lesiones por parte del accidentado y pudo continuar la carrera una vez que su equipo le cambió la bicicleta.

El auto ya tocó a Serry y cayó al suelo. Por suerte, no pasó a mayores

El comentarista de la transmisión de ESPN, Víctor Hugo Peña, aseguró que durante su etapa como ciclista profesional nunca vio algo parecido. “Esto no lo vi nunca. Él iba para atrás para dejar sus cosas porque realmente frenó para esperar su carro”, declaró durante la transmisión oficial mientras sus otros dos compañeros intentaban explicar la insólita situación que vivió el ciclista.

“¡Uuuuh! No te lo puedo creer, hermano. Justo te veía diciendo Victor como lo habían despachado. Tremendo lo que acabamos de ver”, exclamó el relator sorprendido por el caos generado por la desatención del conductor del auto. Y agregó furioso: “¿No lo ven? ¡Cómo no lo van a ver! Están hablando entre los dos equipos y no ven al corredor. Por el amor de Dios”.

Es el segundo accidente que se ve durante la actual edición del Giro de Italia. Este miércoles, Mikel Landa se golpeó y tuvo que ser llevado en una ambulancia en dirección a un hospital para someterse a pruebas médicas después caerse a solo 4,5 km de la línea de llegada. Joe Dombrowski, ganador de la etapa en Sestola, chocó a un asistente encargado en la señalización del camino y provocó la peligrosa caída del español que lo dejó fuera de la carrera.

SEGUIR LEYENDO: