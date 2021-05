Tomás Boy habló de su salida del Mazatlán: “Ellos van a un lado y yo a otro”

A inicios de esta semana el director general del Mazatlán FC informó en un video publicado en redes que Tomás Boy dejó de ser técnico de club, luego de no llegar a un acuerdo económico con la directiva del equipo sinaloense.

En la úlitma edición de Futbol Picante David Faitelson le pregunta a “El Jefe” sobre las verdaderas razónes “A ver, Tomás, cuéntanos ¿por qué dejaste Mazatlán? ¿en realidad había como lo indicó el equipo en un boletín había una diferencia económica entre lo que tú pretendías y lo que te ofrecían para renovar?”.

El entrenador veterano respondió: “Bueno, hemos aceptado el desafío de poder trabajar de nuevo para cumplir un objetivo muy difícil que era forjar algo importante con un nuevo equipo con todas las vicisitudes que implica la mudanza y el objetivo principal que era salvarlos de la de las multas, pero quizás un objetivo más grande que era llegar a la reclasificación.”

Días antes con el partido entre Mazatlán y León, donde remontaron los cañoneros, Faitelson mandó un tweet al dueño del club, Ricardo Salinas Pliego, felicitándolo por el desempeño de Boy. “Don @RicardoBSalinas: creo que Tomás Boy acaba de ahorrarle unos cuantos buenos pesitos con el @MazatlanFC… Por ahora, lo tiene “libre” de deuda en la tabla de cocientes y casi metido en el repechaje…”, escribió el analista deportivo desde su cuenta de Twitter.

Tomás Boy fuera de Mazatlán FC tras una temporada con el equipo (Foto: mazatlanfc.com)

El mismo Tomás Boy considera que: “creo que el objetivo principal se logró cabalmente. Al principio creo ellos me trataron bastante bien, pero siempre cuando tú te contratas con un equipo tiene que haber demasiadas coincidencias y aunque las hubo en su mayoría, al final ellos tiene sus propias ideas de cómo de llevar un equipo yo tengo otras ideas. Ellos van a un lado y yo voy a otro, así de sencillo”

Faitelson buscaba una respuesta más clara y volvió a preguntar: “¿Pero era una diferencia económica, una diferencia deportiva o una diferencia futbolística?”

Por último Tomás Boy dijo: “Siempre hay un poquito de todo no hay muchas muchas áreas en las que se determina qué puede hacer una entrenador y qué quiere la directiva de un entrenador. El trato que me dieron fue especial, la plantilla se la rifó tengo estoy muy orgulloso de lo que hizo la plantilla porque las condiciones de trabajo en esta plaza todavía no son tan buenas como se necesita y creo que el equipo aceptó perfectamente el desafío y lo logró con mucha dignidad y mucha honradez, se trabajó muy bien”.

