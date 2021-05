Qué le dijo al árbitro en el final, la falta de eficacia y gran elogio para Ponzio: 5 frases de Marcelo Gallardo tras el empate de River por la Libertadores

Marcelo Gallardo lamentó la falta de eficacia, pero destacó el sacrificio de River en el empate ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores (REUTERS/Jorge Saenz)

River empató con Independiente Santa Fe por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Millonario tuvo muchas situaciones para marcar y fue marcadamente superior a su rival, que igualmente pudo llevarse los tres puntos en el final, pero gracias a una doble tapada de Franco Armani el marcador finalizó 0-0.

“Nos vamos con un poquito de bronca, pero satisfechos con el rendimiento del equipo. Los jugadores hicieron un gran partido, muchos que no sumaban minutos. Preparamos el partido en pocos días, dos tiros en los palos y no pudimos, pero en líneas generales el equipo cumplió una buena función”, valoró Marcelo Gallardo, a quien se lo vio muy molesto durante el encuentro que se disputó en Asunción debido a la falta de garantías en Colombia por la crisis social que atraviesa.

“La explicación está en la eficacia. Salvo el contragolpe en el final con la tapada de Franco (Armani) de muy buena forma, contra un duro rival y difícil tuvimos el control. Lamentablemente nos vamos con la desilusión por no haber podido convertir esas jugadas claras que te hacen ganar partidos. No pudimos hacer los goles, eso te da bronca, pero ya van a venir”, destacó el Muñeco.

Como ocurrió días atrás, Gallardo elogió de gran manera a Ponzio, quien a sus 39 años sigue compitiendo a la par del resto en River. Leo tuvo un error en el final que pudo ser garrafal, de no ser por la gran reacción de Armani para taparle el gol a Jorge Ramos. “Ponzio demuestra su espíritu de competir, entrenar, hace mucho no jugaba desde el inicio y estuvo a la altura junto a varios chicos que no venían jugando. En la Libertadores se juega mucho, nadie te regala nada y es destacable la labor de los chicos”, manifestó.

En el final del partido hubo una jugada muy discutida por todo River. La misma fue por una clara falta sobre Girotti que debió ser sancionada con falta y expulsión para el defensor de Independiente Santa Fe por cortar una ocasión manifiesta de gol. Esto despertó el enojo de Gallardo, que fue a reclamarle al árbitro venezolano Alexis Herrera, quien lo terminó amonestando.

“Me pareció que esa jugada de Girotti era falta, muy fue evidente la falta. Yo la vi claramente desde mi lugar y él debería haberla visto también. El enojo del momento en el partido pero nada más, ya está”, contó.

El enojo de Gallardo con el árbitro por la jugada del final

Para finalizar, el Muñeco habló de la importancia de no haber perdido profundidad y de cómo se adaptó el equipo cuando le taparon los laterales. “Lo importante que profundidad no perdimos, tuvimos varias jugadas claras y cuando nos tapan los laterales tenemos otras vías. El equipo fue profundo y tuvo varias situaciones. Venir a jugar acá no dependía de nosotros. Las cosas graves que están pasando en el pueblo colombiano hizo que viniéramos acá”.

