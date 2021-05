Cómo logró Diego Lainez su impresionante cambio físico con Betis

Lainez resaltó que se ha enfocado en trabajar más la parte física (Foto: Real Betis Oficial)

Diego Lainez, mediocampista del Real Betis, tomó con mucho humor la imagen que se hizo viral en redes sociales sobre su cambio físico, mismo que fue notable en el juego entre el Real Madrid y el cuadro heliopolitano apenas unas semanas atrás.

“Ayuda que voy arrastrando la maleta”, dijo entre risas. “Sí, estoy trabajando el aspecto físico y lo he mejorado mucho esta temporada. Lo he trabajado más, pero es cierto que esa imagen se ve demasiado”, compartió con El Desmarque de Sevilla.

De igual forma, el juvenil mexicano de apenas 20 años compartió que gran parte de ese cambio físico llegó por una confianza futbolística que le dio Manuel Pellegrini, timonel del conjunto español.

“Ha sido también importante tener más minutos, sentirme mejor y estar en un mejor estado. Es algo positivo para cualquier deportista y lo he trabajado”.

Diego Lainez ha podido sumar más minutos luego de la pausa por COVID-19 (Foto:Adam Warzawa/EFE/Archivo)

“Tiene que ver el paso del tiempo que llevo acá. Todo suma y más cuando tienes más continuidad eso te ayuda. No es lo mismo no jugar tanto cierto tiempo y luego jugar un poco más seguido. Eso te da la madurez, de otra manera no hay. No hay otra mejor manera para estar en forma y adaptarte a esta liga que es muy competitiva”, agregó.

Finalmente, Lainez habló de la pausa que tuvo que hacer esta temporada debido al Covid-19, situación que frenó sus buenas actuaciones con el equipo heliopolitano.

“Cuando lo del Covid venía sumando muchas titularidades y jugando con continuidad. Es el futbol y el deporte de alto rendimiento. Nada más acabó eso tienes que estar preparándote lo máximo posible para la siguiente oportunidad y dar lo mejor de sí”, finalizó.

