Pizzi: "Hay una campaña descarada e irrespetuosa hacia nuestro trabajo"

Después del empate sin goles ante San Pablo por la CONMEBOL Libertadores, Juan Antonio Pizzi denunció "una campaña descarada e irrespetuosa"hacia su trabajo como técnico de Racing Club.

A continuación, las mejores frases de la conferencia que brindó el entrenador:

LAS CRÍTICAS Y LOS RUMORES DE SALIDA "Se ha cuestionado nuestra labor en apenas tres meses y medio de trabajo. Al margen de la garantía o el aval que te dan los resultados, nosotros creemos que ha habido una campaña descarada e irrespetuosa hacia nuestro trabajo que hemos sabido llevar con hidalguía y respeto". "Vemos el compromiso que tienen los jugadores, que pueden tener partidos buenos y malos. Yo soy el responsable de los partidos malos".

"La línea que llevamos tiene un margen de tiempo y va a llevar tiempo. Los resultados no van a cambiar lo que pensamos de cara al futuro. Ojalá podamos concluir nuestro trabajo de la mejor manera posible el día que nos toque irnos".

"El calendario es criminal, no es acorde a la progresión del fútbol que queremos, con todos los inconvenientes que tenemos".

"No me he desviado ni un centímetro de mi visión y de lo que creo. Los procesos necesitan tiempo.

"Lo que digan los medios de comunicación o las redes sociales no tengo intención de valorarlo".

LA REUNIÓN CON BLANCO "Hablamos de la situación. No voy a hacer comentarios, no me interesaba que se filtrara la reunión que tuve con el presidente. Las conversaciones que tengo son privadas y las guardo para mi intimidad. Quiero seguir trabajando de la misma forma".

EL EMPATE EN AVELLANEDA "Fue un buen partido, con mucha concentración y aplicación a lo que se había planificado. También con rendimientos individuales acorde a lo que se necesitaba".

"Tuvimos la agresividad, la concentración, la imaginación, la actitud que es indispensable. Encontramos asociaciones, mayor precisión y profundidad. Tenemos que seguir mejorando para consolidar esa línea de juego".

"La cantidad de cambios que tuvimos que hacer puede generar que no conectemos como debemos".

"El desgaste que provocó Iván (Maggi) iba a ser necesario para que Darío (Cvitanich) tenga más tiempo para ejecutar sus acciones cuando le tocara entrar".