Iván Duque: "La Copa América se realizará en Colombia"

MPSPORTIMAGES - BOGOTÁ - A pesar de la situación política y social que se vive en el país, Iván Duque confirmó que la Copa América se realizará en Colombia. En conversación con Blu Radio, el máximo mandatario del país se refirió a este tema, argumentando que no hay razones para suspender la Copa América.

“En este año hemos dicho que estamos firmes y vinieron controversias. Hay que ver que la Eurocopa se jugará en los mismos tiempos con vacunas, burbujas sanitarias y demás. Sería absurdo que no se juegue la Copa América acá cuando sí se va a jugar la Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas son similares o incluso peores allá”, dijo Duque.

Así mismo, el presidente de Colombia explicó que los torneos se han desarrollado normalmente en otros países, por lo que no hay razones por las que el torneo deba suspenderse: “se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, sin problemas, ya tenemos experiencia en los protocolos. Lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”.

Por lo tanto, la Copa América seguirá según lo planeado: el primer partido se jugará en territorio colombiano el próximo 13 de junio.