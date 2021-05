América vs. Portland: Solari espera que las Águilas anoten a los 15 segundos

El técnico de América, Santiago Solari. EFE/Francisco Guasco/Archivo

El técnico del América, Santiago Solari, aseguró que su equipo debe buscar manejar el juego de vuelta de los cuartos de final en contra del Portland Timbers y no rehúye a la idea de que sus dirigidos encuentren un gol en los primeros segundos de partido que le permitan tener una ventaja deportiva en contra del equipo de la MLS, luego del empate a un gol en suelo estadounidense en el partido de ida.

“En el futbol es importante marcar en los momentos justos y hacer buen trabajo en elaboración, construcción y también defensa. Estamos muy bien y volcados en este partido. Eso me parece lo más importante. Ojalá que hagamos un gol a los 15 segundos, pero el partido es proceso, buscar dominar y ganar respetando siempre al rival que uno tiene en frente”, dijo en conferencia.

Con miras al cotejo de vuelta, Solari reiteró que “trataremos de dominar y repito: Cada juego es distinto y buscaremos imponer condiciones y ojalá que el juego sea aún mejor que el de la ida. Queremos prestigiar la competición como club y como equipo de México. Intentamos en cada uno de los partidos dar lo mejor de nosotros para que la competición sea lo mejor posible y el espectáculo sea lo mejor posible y ayude a crecer y crecer nosotros, porque de por sí tiene un prestigio histórico y yo pude representarlo cuando jugaba”.



Cuestionado sobre el VAR y el trabajo que han realizado los silbantes en la Concacaf Liga de Campeones, Solari aseveró que sus elementos deben imponerse en el campo e internamente dejar de pensar en lo que fue la labor arbitral en los octavos y cuartos de final.

“El deportista cada partido es una experiencia nueva. No puede ver siempre lo que pasó en el juego anterior y como si fuera a volver a suceder, porque estaríamos siempre a la defensiva. Es injusto”, dijo.

Luis Fuentes renovará contrato

El lateral izquierdo, Luis Fuentes, agradeció la confianza que la directiva y cuerpo técnico han depositado en él a lo largo del último año y medio y aseguró que es un honor vestir la camiseta de las Águilas. Ante esto, reconoció que está cerca de llegar a un acuerdo para renovar con América, el cual lo recontrató por un año a inicios del 2020.

“Representarlos con estas ganas y lo que representa para mí y mi carrera estar aquí y vestir estos colores con orgullo y que me tomaran en cuenta es gratificante y no solo para mí, sino para los que le sucede. Agradecido, porque la directiva confió en mí y el mister y cuerpo técnico me han dado su apoyo. Espero haber llenado sus expectativas y lo del tema contrato ya se está por definir y estoy contento. Sea lo que sea estoy aquí y estaré hasta el último día que llegue y portar con orgullo y determinación”, expuso.

