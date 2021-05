Sorpresas y decepciones de la fase regular del Guard1anes Clausura 2021

La fase regular del Guard1anes 2021 de Liga MX se ha esfumado y ahora dará comienzo el momento decisivo de la liguilla. Aún en plena pandemia, el torneo entregó emociones, sorpresas, el progresivo regreso de aficionados a ciertos inmuebles, aunque también, bastantes decepciones. A continuación, repasamos las sorpresas y decepciones de la campaña.

SORPRESAS

Puebla

La mayor sorpresa del torneo fue, sin duda, Puebla. La Franja finalizó el torneo regular en el tercer sitio de la tabla, por detrás de Cruz Azul y América, consiguiendo un boleto directo a la Fiesta Grande, incluso, por encima de Rayados de Monterrey. El joven técnico Nicolás Larcamón, en su primer torneo al frente, consiguió el convencimiento del grupo y siguió construyendo sobre la base del año pasado. Los camoteros desplegaron un buen futbol a lo largo de la campaña, vistoso, con goles, de la mano de Santiago Ormeño. El delantero méxico-peruano finalizó el torneo con nueve tantos anotados, dos por debajo del eventual campeón goleador, Alexis Canelo. Sorpresivamente, Ormeño no jugó en el último partido. Este equipo del Puebla será un duro contendiente en liguilla.

Cruz Azul

Roberto Alvarado (d) y Pablo Aguilar (i) de Cruz Azul celebran un gol contra San Luis. EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Después de arrancar el torneo con dos derrotas, las críticas le llovieron al plantel de Cruz Azul, que contrató a Juan Reynoso como técnico tras la salida de Robert Dante Siboldi. La Máquina superó el trago amargo del inicio, de hecho, dichos descalabros terminaron por ser los únicos dos del torneo. Cruz Azul logró despertar una nueva ilusión y borrar el trago amargo de la última eliminación en semifinales. Los celestes igualaron la marca de más victorias consecutivas en el torneo mexicano, con 12, que ostentaban tanto León como Necaxa. La Máquina finalizó como el equipo súper líder del torneo, con 41 puntos. De no ser por el empate en el último suspiro de Xolos de Tijuana en la jornada final, pudo igualar la marca de más puntos en torneos cortos que posee el América, con 43.

Alexis Canelo

El delantero de los Diablos Rojos de Toluca, Pedro Alexis Canelo, se alzó con el campeonato de goleo individual, con 11 tantos en el torneo. El delantero de 29 años superó en la tabla a jugadores como Nico Ibáñez, Jonathan Rodríguez, Rogelio Funes Mori y Santiago Ormeño. Canelo es el octavo jugador en la historia de la franquicia escarlata que consigue el galardón individual, para un total de 13 campeonatos de goleo en la historia del club. El máximo ganador emblemático para Toluca fue José Saturnino Cardozo, con cuatro campeonatos de goleo individual.

Santiago Muñoz

El joven delantero de Santos Laguna ha sido una de las gratas revelaciones del torneo. Santiago Muñoz, de 18 años , se afianzó en la titularidad de los laguneros por delante del refuerzo chileno Ignacio Jeraldino y finalizó con tres anotaciones. Incluso, Muñoz ni siquiera aparece registrado en la página oficial de Liga MX con el primer equipo de Santos, si no que aún aparece en el registro del equipo Sub-20. El delantero, nacido en Texas, no solamente ha brillado con los de la Comarca, sino que lo ha hecho en categorías inferiores de Selección Mexicana. Dichos torneos internacionales ya han atraído la atención de visores internacionales, ¿recuerdan el tweet del Newcastle United? Así que no podemos descartar que se convierta en la próxima exportación del futbol mexicano.

DECEPCIONES

Arbitraje

Jorge Antonio Pérez Durán regresó a los jugadores de Monterrey y Pachuca al campo para cobrar un penal pitado por el VAR (Foto: Twitter(@FoxSportsMX)

El arbitraje sigue haciendo de las suyas. La realidad es que, jornada a jornada, las actuaciones de los silbantes dejaron mucho que desear. Se esperaba que la implementación del VAR hace un par de años ayudara a la causa, sin embargo, parece que ha dejado más dudas. Los árbitros han sido criticados cada semana debido a la falta de unificación de criterios que se ve en las marcaciones de un partido a otro. La Comisión de Arbitraje tendrá que hacer una seria evaluación con respecto al nivel mostrado y, sobretodo, entrando a la fase de eliminación directa.

Nivel futbolístico

El bajo nivel parece no haberse limitado solamente a los silbantes, sino que se traslada a la cancha también. A excepción de Cruz Azul y América que fueron los dos equipos más regulares y quizá sumaría a Santos y Puebla, el resto de los clubes presentaron momentos de altibajos muy pronunciados. La pandemia, sin duda, ha sido factor y la ausencia aficionados en el estadio también repercutió en la energía mostrada por los equipos en la cancha.

De a poco, algunos equipos pudieron darle la bienvenida de regreso a sus aficionados, aunque Cruz Azul, América, Pumas, Toluca y Xolos siguieron sin hacerlo debido al prevaleciente número alto de contagio en sus respectivas ciudades. La falta de espectáculo se reflejó de igual manera en el número de anotaciones. Este torneo se anotaron 361 goles (aunque la cifra oficial en papel es 362 por la victoria en la mesa del Atlas) en 17 jornadas. En el Apertura 2019, el último torneo sin pandemia, se anotaron 495 goles.

León

(Foto: Twitter@clubleonfc)

El vigente campeón del futbol mexicano, León, atravesó una prolongada campeonitis a lo largo del torneo. Con una mejora en su rendimiento hacia la recta final del campeonato, los esmeraldas alcanzaron a escalar a la sexta posición y al repechaje. El nivel que les dio éxito en los últimos dos años no se hizo del todo presente. Por ejemplo, en el torneo Guard1anes 2020, La Fiera dominó, fue líder general, hizo 40 puntos y revalidó en liguilla lo hecho a lo largo del año. Ahora, se instaló en el repechaje en la sexta posición, con 26 unidades. En la repesca se medirá a Toluca. A esto le sumamos, además, el término de la era con Ignacio Ambriz en el banquillo. Nacho no llegó a un acuerdo con la directiva para renovar su contrato con el club y no seguirá al frente del equipo.

San Luis

Atlético San Luis finalizó en la última posición de la tabla de cocientes y, por ende, deberán pagar la multa de 120 millones de pesos mexicanos. El club anunció en un comunicado la destitución del técnico Leonel Rocco tras el fallido torneo, además, prometió a la afición una reestructuración profunda en todas las áreas. El club ha sido un desastre; en el año futbolístico, solamente sumó 23 unidades de 102 disponibles. El éxito que la franquicia mostró en la categoría de plata no se ha podido replicar en el máximo circuito. De no haber sido por el cambio en las reglas, San Luis hubiera descendido. Por lo pronto, el equipo que tiene como accionista mayoritario al Atlético Madrid, deberá pagar la millonaria multa, a modo de ‘castigo’ por ser el sotanero de la tabla porcentual.

