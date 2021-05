¡Draymond Green es el primer Marvel Champion!

Los Warriors derrotaron a los Pelicans 123-108 en una noche muy especial: los Super Héroes de Marvel se lucieron en el Smoothie King Center de New Orleans con la excelente propuesta llamada "Marvel’s Arena of Heroes” .

Stephen Curry, el representante elegido por el Capitan Marvel, dominó el juego "real"con 41 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes, pero Draymond Green, la elección de Doctor Strange, fue el primer Marvel Champion de la noche, al cerrar su planilla de fantasía con 48 puntos de héroe .

El Chef Curry, figura de la NBA, que consiguió su noveno partido de 40 puntos convertidos en la temporada, cerró a solo una unidad de distancia el juego de fantasía, con 47 . Por su parte, Green cerró su planilla con 10 puntos, 15 asistencias, 13 rebotes, tres robos y dos tapas. Un desenlace apasionante.

Draymond Green avanza hacia la canasta y lanza una volcada impresionante.

La noche NBA fue una muestra de innovación de ESPN y Marvel para acercar nuevos públicos , utilizando una estética comic de lujo, efectos especiales únicos en lanzamientos, pases y volcadas, y una narración impecable a la altura de los estándares más exigentes.

EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE MARVEL'S ARENA OF HEROES

Se otorgó un Marvel Hero Point por cada punto, rebote, asistencia, robo o bloqueo.

Se descontó un Marvel Hero Point por cada lanzamiento fallido o pérdida de balón.

LA HISTORIA DETRÁS DEL PARTIDO: UNA LUCHA PARA DERROTAR A LOS ALIENÍGENAS

Después de una estrecha victoria sobre un ejército alienígena invasor, los Avengers recibieron una amenaza siniestra del enemigo que prometió regresar en mayor número y fuerza .

Por esta razón, Black Panther y Iron Man se dieron cuenta de que necesitarían más ayuda y crearon un plan para expandir sus filas y luchar contra esta amenaza inminente. ¿En qué consiste? La idea fue reconocer las habilidades físicas, agilidad y tenacidad de los mejores atletas de la Tierra. Por esta razón, los Avengers llevan a cabo una serie de concursos en los que los ganadores son considerados como Marvel Champions.

Esta noche, en Warriors-Pelicans, los Avengers comenzaron su reclutamiento con la élite de la NBA , enfocándose en tres jugadores estrellas de cada equipo.

Golden State Warriors:

Stephen Curry , tres veces campeón de la NBA y dos veces elegido como Jugador Más Valioso, jugó por Capitan Marvel.

Draymond Green , tres veces campeón de la NBA, lo hizo por Doctor Strange.

Andrew Wiggins , rookie del año en la temporada 2014-2015, por Pantera Negra.

New Orleans Pelicans:

Zion Williamson , primera elección del Draft 2019, por Capitán América.

Brandon Ingram , jugador de mayor progreso en la temporada 2019-2020, por Viuda Negra.

Lonzo Ball , seleccionado segundo rookie en 2017-2018, por Iron Man.