Barcelona SC vs. Boca Juniors - Previa al Partido - 4 mayo, 2021 - ESPN

(EFE) .- Barcelona y Boca Juniors prometen para mañana, martes, un partido de alto voltaje futbolístico por la tercera fecha del Grupo C de Copa Libertadores, tras el gran nivel de juego con que han arrancado la disputa del actual torneo.Barcelona ganó en el debut por 0-2 ante Santos en Brasil y goleó por 4-0 a The Strongest de Bolivia, en Guayaquil, por lo que esta primero en el Grupo, debido al mejor gol diferencia sobre Boca, que ganó de visitante por 0-1 ante The Strongest en La Paz y por 2-0 de local frente a Santos.Los técnicos de los equipos, los argentinos Fabián Bustos, de Barcelona, y Miguel Ángel Russo, de Boca, saben que en el partido de mañana se jugarán, en gran medida y en forma anticipada, al ganador el Grupo.Mientras Barcelona es segundo de la tabla de posiciones al término de la décima fecha de la primera fase local, saldrá ante Boca después de ganar por 2-1 a Delfín, con una mezcla de titulares y de suplentes, Boca se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga Profesional de Argentina, luego de imponerse ayer, domingo, por 1-0 a Lanús.La campaña de los últimos 17 días del equipo argentino es brillante, pues disputó cinco partidos y los ganó todos, dos en la Libertadores y tres en la Liga Profesional de Argentina.Le ganó por 3-1 a Atlético Tucumán; por 0-1 a The Strongest; por 0-2 a Huracán; por 2-0 a Santos y por 1-0 a Lanús, anotó 9 goles y recibió uno.Los equipos cuentan actualmente con variantes importantes en cada puesto como para procurar salir por la victoria.Por trayectoria, Boca Juniors ha sacado una ventaja de seis títulos en el torneo continental, contra ninguno de Barcelona.Boca ganó los títulos de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007, y con la base del equipo que enfrentará mañana al cuadro ecuatoriano, llegó hasta semifinal de la Libertadores de 2020 donde fue eliminado por Santos, de Brasil.De los semifinalistas del año pasado estarán, entre otros, los defensas Nicolás Capaldo, Leandro López, Carlos Izquierdos; los atacantes Franco Soldano y Carlos Tevez.Barcelona tendrá a la base del equipo que ganó el título local del año pasado, donde sobresale el centrocampista ofensivo argentino naturalizado ecuatoriano Damián Díaz, su compatriota el portero Javier Burrai, el defensa paraguayo Williams Riveros.También los centrocampistas, el argentino Emmanuel Martínez y el uruguayo Bruno Piñatares, a los que se han sumado el centrocampista argentino Sergio López y los atacantes, el estadounidense Michael Hoyos y el uruguayo Gonzalo Mastriani.Fabián Bustos ha resaltado que, Boca "es un rival con muchísimas variantes tácticas, con muchísima capacidad individual y colectiva. Tiene un entrenador que ha salido campeón de esta competición, y tuve la suerte de que me dirigiera dos años. Sé cómo piensa y sé cómo trabaja".

Alineaciones probables:Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Michael Hoyos; Damián Díaz y Carlos Garcés. Técnico: Fabian Bustos.Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdos, Emmanuel Mas; Alan Varela, Christian Pavón, Christian Medina, Agustín Obando; Franco Soldano y Carlos Tévez. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Andrés Rojas, de Colombia.Estadio: Monumental "Isidro Romero", de propiedad de Barcelona.Hora: 19.30 horas local (00.30 GMT del miércoles).