Fans de Manchester United invaden Old Trafford en protesta contra dueños

Un grupo de aficionados delManchester Unitedinvadió la cancha de Old Trafforden unamanifestacióncontra la familia Glazer antes del partido de laPremier League de Inglaterrade este domingo contraLiverpool.

Lasprotestascomenzaron en el hotel del equipo con alrededor de 1,000 aficionados afuera del Lowry Hotel donde se hospedaba el equipo delUnited.

Existía preocupación previa de que algunos aficionados buscaran interrumpir el juego, situación que se confirmó, porque derivado de la invasión, el inicio del partido se retrasó de su hora original al no existir condiciones de seguridad para los equipos.

Dos camionetas de la policía se colocaron en las puertas utilizadas por los entrenadores del equipo desde la madrugada de este domingo.

Los aficionados comenzaron a reunirse en la explanada deOld Traffordalrededor de las 8:00 a.m. hora del este. Cerca de las 9:00 a.m. hora del este, un grupo grande rompió la cerca alrededor del estadio y movió la protesta hacia el Munich Tunnel debajo de la tribuna de Sir Bobby Charlton.