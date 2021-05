SLAR: Jaguares XV se mide ante Peñarol por la fecha 10, el sábado en vivo desde las desde las 18 (Arg)/ 17(Chi)/ 16(Col) por ESPN 2

Este sábado, Jaguares XV y Peñarol se enfrentarán por la décima fecha de la Superliga Americana de Rugby. Otra vez se medirán los que terminaron arriba en la tabla de posiciones, con Peñarol ya ubicado en el segundo lugar, a pesar de caer en la novena fecha frente a Selknam. Los uruguayos ganaron los siete encuentros restantes, pero tuvieron una merma en el rendimiento de las últimas jornadas. Fallas en la generación y errores en el manejo, fueron algunas de las fallas del equipo de Pablo Bouza.

Es más, Martín Roger, el goleador y autor de 19 penales, no tuvo tantas chances de sumar con el pie (el santiagueño es el artillero aurinegro, con 97 tantos). El jugador del CASI, así como Pomponio y Deus fueron los únicos que estuvieron presentes en los nueve cotejos, mientras que el apertura formado en Santiago Lawn Tennis (598 minutos), Civetta (578) y Freitas (568) los que tuvieron más minutos en la cancha.

Jaguares XV obtuvo su noveno triunfo, algo que todos esperaban, pero lo que no estaba en los planes de nadie fue la resistencia que impuso Olimpia Lions que resultó un toque de atención para el equipo de Fernández Lobbe . Los seis tries fueron su marca más baja en el certamen, junto con los que le anotó a Peñarol en la primera rueda. Sebastián Cancelliere se retiró lesionado a los 12 minutos, aunque sigue como el jugador que más jugó (572 minutos). “Erre”, junto a Ezcurra, Minervino y Molina, fueron los que tuvieron presencia en los ochos partidos disputados. Jaguares XV acumula 75 tries y 50 conversiones, repartidas entre Elías (29), Albornoz (26) y Prisciantelli (5). En tanto, el rosarino Elías es el goleador (75), seguido por Sebastián Cancelliere (70, 14 tries) y el tucumano Albornoz (67).

Jaguares XV: 1. Francisco Minervino, 2. Bautista Bernasconi, 3. Juan Pablo Zeiss, 4. Pedro Rubiolo, 5. Franco Molina, 6.Francisco Gorrissen, 7. Lautaro Bavaro, 8. Tomás Bernasconi, 9. Felipe Ezcurra (c), 10. Tomás Albornoz, 11. Martín Cancelliere, 12. Teo Castiglioni, 13. Tomás Cubilla, 14. Tomás Malanos, 15. Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: 16. Martín Vaca, 17. Luciano Torres, 18. Joel Sclavi, 19. Joaquín Oviedo, 20. Ignacio Ruiz, 21. Rafael Iriarte, 22. Juan Bautista Daireaux y 23. Juan Pablo Castro.

Peñarol: 1.Juan Echeverría, 2. Facundo Gattas, 3. Diego Arbelo, 4. Felipe Aliaga, 5. Nahuel Milan, 6. Manuel Ardao, 7. Santiago Civetta, 8. Conrado Roura, 9. Manuel Nogués, 10. Martín Roger, 11. Juan Manuel Alonso, 12. Andrés Vilaseca (c), 13. Tomás Inciarte, 14. Mateo Viñals, 15. Rodrigo Silva.

Suplentes: 16. Pujadas, 17. Péculo, 18.Benítez, 19. Dosantos, 20. Chamyan, 21. Deus, 22. Favaro, 23. Álvarez.