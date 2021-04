Zidane descarta un "milagro"del Real Madrid: "Para nada, esto es trabajo y dedicación a nuestra pasión"

MADRID -- Zinedine Zidane negó tajantemente que su equipo esté haciendo un “milagro” al seguir vivo en dos competiciones tras el calvario de lesiones e irregularidad a lo largo de la presente temporada.

“Para nada, ¿qué milagro? Esto es trabajo. Hay mucha gente trabajando alrededor del equipo y los jugadores que también. Es mucho trabajo y dedicación a nuestra pasión. Teniendo dificultades como las que hemos tenido y llegar como estamos llegando significa que los chicos y los jugadores... Estoy muy contento con lo que pueden sacar porque no es fácil”, declaró el técnico delReal Madrid.

Los blancos se enfrentarán aOsasunaeste fin de semana con el objetivo de mantenerse en la pelea por la Liga tras la derrota del Barça contra elGranadaque, para Zidane, no cambia gran cosa la pelea por el título.

“No va a cambiar nada. Las cosas que pasan alrededor no las controlamos. Sí que controlamos en lo que podemos hacer y nos centramos en eso. Vamos a meter el mejor equipo para intentar ganar mañana. La Liga siempre es muy complicada y lo será hasta el final. Ni me alegro de las derrotas de los rivales. Nos tenemos que mirar a nosotros y vamos a intentar ganar la liga hasta el final”, comentó Zidane.

El francés admitió queSergio Ramosya entrena con el grupo y que está “listo para estar con nosotros”. ESPN informó el jueves que el capitán quiere forzar para estar en el partido del miércoles de Stamford Bridge y su evolución en las próximas marcará la disponibilidad.

En cuanto aFerland Mendy, Zidane anunció que “mañana no estará”, dejando la incógnita de si llegará a tiempo para el partido de Londres. Sobre ese mismo encuentro también se le preguntó a Zidane siMarcelo, que el martes tiene formar parte de una mesa electoral en las elecciones a la Asamblea de Madrid, podría viajar con el equipo.

“Marcelo va a cumplir con sus obligaciones y el miércoles va a estar con nosotros. No podemos cambiar las obligaciones”, comentó el técnico. Las elecciones son el martes y el partido el miércoles pero, según ha podido saber ESPN, las justificaciones para excusar al lateral de sus obligaciones han sido rechazadas por la Junta Electoral ya que se interpreta que podría viajar el miércoles. Sin embargo, los protocolos a causa del COVID-19 dificultan el viaje del miércoles y, por eso, se está intentando que se desplace con la expedición el mismo martes.

Finalmente, Zidane cerró la rueda de prensa con un alegato reivindicativo de la plantilla. Tras un año muy complicado con más de 50 lesiones, el francés quiso dejar claro que estar vivo en ambas competiciones tiene una dificultad añadida.

“Hemos hecho lo que era conveniente en cada momento. No es fácil gestionar una plantilla como el Madrid porque todos opinan desde fuera. Mi trabajo es gestionar todo, pero aún así es difícil gestionar. La culpa me dirás que la tiene el fisio, el médico o el entrenador. Es un año muy raro e insisto que la preparación para un jugador es fundamental. Y no hemos tenido preparación. Cuando te preparas sin tiempo pueden pasar estas cosas y han pasado muchas cosas”, sentenció el entrenador madridista.