Zach Wilson va a los Jets como segunda selección del NFL Draft 2021

(REUTERS-USA TODAY)

Como continuación a un arranque de Draft 2021 sin mayores sorpresas, los New York Jets eligieron a Zach Wilson de Brigham Young como su quarterback del futuro, con el segundo turno global.

La selección de Wilson por parte de los Jets siguió a la los Jacksonville Jaguars tomando primero global al quarterback de Clemson, Trevor Lawrence. Se especulaba desde hace meses que Lawrence sería el primer jugador elegido en el Draft 2021, con los Jets proyectando para quedarse con el primer turno por varias semanas de la temporada pasada, antes de verse “rebasados” por los Jags en la recta final. Eso no previno al cuadro neoyorquino de mantenerse en busca de un nuevo pasador.

Los Jets abrieron el camino para la selección de Wilson desde el pasado 5 de abril, cuando enviaron en canje al quarterback Sam Darnold a los Carolina Panthers a cambio de selecciones de sexta ronda en el Draft 2021, y selecciones de segunda y cuarta ronda en el 2022. Darnold había sido seleccionado tercero global en el Draft 2018, pero después de tres temporadas y un registro de 13 y 25 como titular, los Jets tomaron la decisión de ir en una dirección diferente en la posición más importante sobre el campo.

Wilson --de 6 pies con 2 pulgadas de estatura y 214 libras de peso-- jugó tres temporadas para BYU, destapándose en el 2020, cuando completó 247 de 336 intentos de pase para 3,692 yardas con 33 touchdowns contra solo tres intercepciones. Los Cougars completaron una temporada de 11-1 bajo la conducción de Wilson, alcanzando un ranking tan alto como el N° 8 durante la temporada regular, y adjudicándose la victoria en el Boca Raton Bowl por 49 a 23 sobre UCF.

(REUTERS-USA TODAY)

Wilson originalmente había elegido a Boise State para jugar a nivel universitario, pero cambió de parecer y decidió por BYU en el 2017. Wilson también consideró ofertas de Syracuse, Minnesota, California y Oregon State. Su padre, Michael, jugó a nivel universitario para Utah.

El analista de NFL Draft para ESPN, Todd McShay, describió a Wilson diciendo que, “Brilla cuando la jugada se colapsa, extendiendo con las piernas, creando lanzamientos de segunda reacción de modo instintivo, y ajustando su ángulo de brazo para aprovechar las ventanas. Y su potencia y precisión en el brazo son habilidades de alto nivel”.

Por su parte, el analista de NFL Draft para ESPN, Mel Kiper Jr., notó el progreso súbito para Wilson del 2019 al 2020.

“Wilson posee un brazo estelar, puede escalar en el bolsillo para encontrar al receptor abierto. Fue demasiado inconsistente en el 2019, cayendo en la temeridad, pero fue lo opuesto de eso el año pasado. Wilson muestra anticipación en los lanzamientos. Es el paquete completo”.

Wilson abrió muchos ojos durante el pro day de los Cougars, lanzando un pase cerca de 50 yardas en el aire, a contrapié, mientras rolaba hacia su izquierda, como parte de su sesión de envíos. Varios prospectos en la posición de quarterback, incluyendo a Justin Fields de Ohio State y Kellen Mond de Texas A&M, presumieron pases similares en sus propias sesiones, después de Wilson. El propio Wilson reconoció el lanzamiento de Mond vía redes sociales.

(REUTERS-USA TODAY)

La mayor crítica en contra de Wilson es que, al ser un programa independiente, BYU no enfrentó regularmente competencia del más alto nivel. El récord de Wilson como quarterback titular de los Cougars contra equipos ranqueados en el Top-25 fue de apenas 2-4.

Sin embargo, los puntos positivos de Wilson no pueden obviarse. El ex safety de NFL y actual analista para ESPN, Ryan Clark, dijo del pasador de BYU, comparándolo con Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, “Hace jugadas que otros tipos a nivel colegial no pueden hacer, y eso incluye a Trevor Lawrence”.

En preparación al Draft 2021, Wilson trabajó con el tutor de pasadores y ex quarterback de BYU y de la NFL, John Beck, en el Sur de California.

Los Jets están urgidos de encontrar una solución a largo plazo en la posición de quarterback, luego de invertir cuatro selecciones de primera o segunda ronda en la posición desde el 2009 en Mark Sanchez, Geno Smith, Christian Hackenberg y Darnold.

Los Jets no han tenido un quarterback de Pro Bowl desde el 2008, la única temporada de Brett Favre con el club.

(REUTERS-USA TODAY)

Los Jets eligieron al quarterback James Morgan en la cuarta ronda del Draft 2020, procedente de Florida International. Además de Morgan, Mike White es el único otro quarterback en la plantilla de New York, a la llegada de Wilson.

Del 2003 a la fecha, sin contar a Wilson, los Jets seleccionaron a 11 quarterbacks en total vía NFL Draft, y solamente Mark Sanchez (37-36) registró marca ganadora como titular, con cuatro de ellos sin participar en una sola jugada para el club.

Los Jets han tenido solamente una temporada ganadora y cero apariciones de postemporada en los últimos 10 años. No han conquistado un título divisional desde el 2002.

Wilson se sometió a una cirugía en el hombro durante el 2019, pero de acuerdo a un reporte de NFL Network, los Jets no están preocupados por posibles secuelas a la intervención quirúrgica o la lesión que la provocó.

Los además de quarterback, los Jets estrenarán head coach durante la temporada del 2021, en la figura de Robert Saleh. Con la apertura del mercado abierto en el inicio del nuevo año de la liga, los Jets sumaron al corredor Tevin Coleman, a los receptores abiertos Corey Davis, Keelan Cole, al ala cerrada Tyler Kroft y al guardia Dan Feeney para apuntalar a una ofensiva que terminó última en la NFL en puntos anotados durante el 2020, con 243.

SEGUIR LEYENDO