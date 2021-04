Oscar Ruggeri explicó por qué nunca llevaría a Pep Guardiola a la selección argentina

Ruggeri explicó por qué no llevaría a Josep Guardiola a la selección Argentina

Durante una nueva emisión del programa F90, transmitido por la cadena ESPN, Oscar Ruggeri fue nuevamente el foco de un tema de discusión entre todo el panel. El tópico era si los entrenadores europeos serían capaces de dirigir en Sudamérica hasta que el Cabezón expresó que él nunca traería a un director técnico extranjero a la albiceleste y citó a Josep Guardiola como ejemplo.

“¿Si Guardiola quiere dirigir a la selección argentina le decís que no?”, preguntó Sebastian Vignolo a Ruggeri luego de escuchar una irónica carcajada. Y el ex defensor argumentó: “Y claro, no tiene que venir a dirigir la selección argentina. Está Marcelo Gallardo antes. ¿No preferís a Gallardo antes que a un extranjero? El Muñeco no dice que no. El Cholo Simeone también es opción, viajo para presentarle la propuesta sin autorización de la AFA”.

Además, consideró que hay varias opciones antes que el técnico español que actualmente está al mando del Manchester City de Inglaterra. “Si el Cholo me dice que no, Gallardo me dice que no, Pochettino me dice que no, tampoco. No nos puede dirigir un técnico extranjero. ¿En Brasil dirigió un extranjero? Yo quiero que me digan que no a la Selección en la cara”, explicó Óscar.

Guardiola fue clave durante la formación de Lionel Messi en el Barcelona (Foto: Reuters)

A mediados de 2018, luego de la Copa del Mundo de Rusia 2018, en los pasillos de la AFA comenzó a sonar el nombre de Josep Guardiola una vez que se hizo oficial la renuncia de Jorge Sampaoli. Pero en una entrevista con ESPN Brasil, el español dio su postura sobre los entrenadores de los seleccionados nacionales y su visión es similar a la expuesta por Ruggeri.

“Brasil tiene que ser entrenado por un entrenador brasileño y Argentina tiene que ser entrenada por un entrenador argentino. La gente piensa que porque he ganado en Barcelona y soy muy bueno iré a Brasil. Brasil y Argentina tienen muy buenos entrenadores. Tienen que ser entrenados por ellos”, recalcó el estratega del conjunto inglés en 2018.

Luego de muchos rumores que lo vincularon con Argentina, el presidente de la AFA reveló que las negociaciones existieron pero que no fue posible avanzar. “Desde un primer momento nos comunicamos con su hermano, que es quien le representa. Primero, si llamás esperáss saber. Segundo, si teníamos que empezar las gestiones haciendo un esfuerzo económico, lo hubiéramos hecho como con Sampaoli. Pero nos dijo que tenía un contrato”.

Finalmente, Lionel Scaloni asumió de manera interina y luego de buen desempeño -según los dirigentes de la AFA- lo confirmaron como el entrenador que estará al frente durante las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa del Mundo de Qatar 2022, si Argentina logra clasificar a la misma. Por ahora, la Selección marcha segunda, a dos puntos de Brasil, con cuatro partidos disputados.

