El probable equipo de Boca Juniors ante Lanús por la Copa de la Liga

Boca Juniors cumplió en la Copa CONMEBOL Libertadores y piensa en lo que viene, en un partido clave ante Lanús en la Copa de la Liga y Miguel Russo haría algunas variantes para darle descanso a algunos de los que vienen jugando últimamente.

Pese a queCarlos Zambrano,Jorman Campuzano,Marcos RojoyEdwin Cardonase reincorporaron a los entrenamientos, tras sufrir por COVID-19, al igual que Esteban Andrada, que estuvo aislado por un contacto estrecho, yMauro Zárate, recuperado de su lesión, aún no tienen ritmo de fútbol, razón por la que el DT no lo metería enseguida en el once.

Según adelantó Emiliano Raddi en SportsCenter AM, Russo aún no comenzaría con la rotación, si no que pondría lo mejor que tiene frente al Granate, es decir, el equipo que viene jugando y mostrando cada vez un mejor rendimiento.

Este viernes, Russo probó un once completamente alternativo, según informó Augusto César en ESPN F12, pero se trataría de sólo un ensayo.

El entrenador comienza con la rotación de cara a la seguidilla de partidos que se le viene en estas semanas.

El entrenador haría algunos cambios puntuales para darle un poco de aire al equipo: en defensa, podría jugar Julio Buffarini y Frank Fabra por las bandas, en lugar Nicolás Capaldo y Gonzalo Sández.

Gonzalo Maroni podría tomar el lugar de Agustín Almendra en el mediocampo y Exequiel Zeballos podría acompañar a Carlos Tevez en la delantera.

De los recuperados, hay tres casos particulares: Marcos Rojo y Edwin Cardona, tras el COVID, necesitarían varíos días más para poner a punto físicamente. Y Mauro Zárate todavía no estaría para regresar a la lista de concentrados.

La idea de Russo sería empezar a rotar el martes siguiente, en Guayaquil parajugar ante Barcelonapor laCopa CONMEBOL Libertadoresy en ese viaje, Miguel volvería a apostar por muchos jóvenes yCarlos Tevezni siquiera sería parte de la delegación.

Ante este panorama, un probable equipo de Boca el domingo sería: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo o Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra o Maroni, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Zeballos o Cristian Pavón.

Boca recibirá a Lanús, el domingo desde las 10:00, por la 12da. fecha de la Copa de la Liga.