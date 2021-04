Edinson Cavani se quedará en Manchester United hasta, por lo menos, el final de la temporada 2021/2022. Según informaron fuentes cercanas del futbolista a ESPN.com.uy este viernes, el delantero uruguayo confirmó su continuidad tras llegar a un acuerdo con el club inglés.

Este 30 de abril el delantero salteño selló su futuro y le puso fin a la larga novela que protagonizó su pase en los últimos meses, donde existió el interés deBoca Juniorspor contratarlo y donde el propio delantero no parecía estar convencido al 100 % de seguir viviendo en Inglaterra.

La vigencia constatada a sus 34 años, su mayor participación y mejores resultados del equipo, y el objetivo de llegar al máximo nivel posible de cara alMundial de Qatar 2022, pesaron más en la balanza, en donde por ejemplo también hizo fuerza el entrenador del Manchester Ole Gunnar Solskjaer.

El técnico noruego comentó este jueves en la conferencia de prensa luego deltriunfo 6-2 f ante la Romaen la ida de las semifinales de laUEFA Europa League: “Cavani es más que un goleador. Ha jugado tanto tiempo que tiene una tranquilidad y compostura que lo identifica".

“Estuvo siete meses sin jugar antes de unirse al club en octubre. Tuvo lesiones, pero trabajó muy duro y demostró su calidad. Él sabe que me encantaría poder tenerlo otro año. Entiendo que ha sido muy difícil para él. Le he prometido que Old Trafford es un lugar distinto con hinchas en las tribunas. Tiene que tratar de sentir que Manchester es un buen lugar para vivir. Estoy haciendo todo lo posible. Ojalá que noches como esta lo ayuden para que se imagine jugando otro año aquí”, había agregado Solskjaer.

Y señaló: “No tenemos que venderle un cuento. Se trata de cómo se siente todos los días, del equipo que estamos armando. Él es parte de esto, pero tiene que sentirlo, marcando esos goles frente a los hinchas. Tenemos los mejores hinchas. Es un goleador, y no hay nada mejor que celebrar frente a nuestros hinchas”.

Finalmente el deseo de Solskjaer se hizo realidad: Cavani se quedará y podría tener la posibilidad de jugar con público en Old Trafford, y así marcar y gritar un gol que por fin pueda tener un eco potente y réplicas incontables en las gradas del ‘Teatro de los sueños’.