Cuáles son las historias que ha dejado el drama del descenso en el futbol mexicano

Algunos equipos de la Liga Mx están en peligro de pagar una millonaria multa por su bajo puntaje en la tabla (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Jugarse un descenso en el futbol --o una multa de 120 millones de pesos en este torneo-- se convierte en un remolino de emociones, en el que se mezclan dolor, pasión, sentimientos encontrados; no se trata de un simple juego con la pelota. En la pérdida de la categoría se involucran profesionalismo, dinero, familia, trabajo y futuro. Cinco personajes del futbol mexicano revelaron a ESPN Digital cómo vivieron el drama del descenso en el futbol mexicano.

Franco Arizala y los mensajes no verbales en la banca

Franco Arizala, delantero de origen colombiano, descendió con Jaguares en 2017, cuando el equipo chiapaneco protagonizó con Morelia una fuerte lucha por no descender. Un gol de Raúl Ruidíaz contra Monterrey condenó a la División de Ascenso a Jaguares, que posteriormente fue desafiliado por los adeudos que mantenía la directiva con jugadores y cuerpo técnico.

Relata Arizala que cuando jugaban el último partido por el descenso, en el Estadio Jalisco, no se había dado cuenta que les avisaron que Morelia había anotado al minuto 92: “Teníamos que ganar el juego y lo que sabíamos es que Morelia estaba empatando con Monterrey; nosotros en ese momento estábamos salvando la categoría (con triunfo de 0-1). Cuando terminó el partido, yo volteo a ver a Moi Muñoz y veo que está callado; volteo a ver a Bryan Angulo, y callado; volteo para el banco, y todo el mundo en silencio. Yo dije: ‘Bueno, ¿pero qué pasó?’. Y ya fue cuando me dicen que Morelia había anotado. Entonces, eso fue una cosa muy maluca”, contó.

“Ese día fue de los peores que uno puede pasar como jugador, porque queda la incertidumbre, el sinsabor, la angustia de que no sabes qué va a pasar”.

Agrega que después del juego “nos quedamos por ahí 30 minutos en el banquillo de la cancha de Atlas; todos nos mirábamos, nadie decía nada. Entramos al camerino después, un silencio horrible. No solamente eso; teníamos problemas con el tema de pagos y no sabíamos qué iba a pasar, porque al día siguiente o después del partido, ni el presidente ni la gente de gobierno ni el técnico, nadie, se pronunciaron al respecto. Había un silencio total”.

Arizala, vistiendo la casaca del Atlas, equipo mexicano (Foto: Agustín Cuevas/Imago7)

Dice que al final recibieron el dinero de los adeudos de la directiva que encabezaba Carlos López Chargoy, con el apoyo de la Comisión del Jugador que presionó para que les pagaran y “nos terminó pagando la Federación Mexicana de Futbol, por el depósito que había dejado Jaguares, como lo hacen todos los equipos”.

La “fantástica” historia de Sergio Rubio con Colibríes

El técnico Sergio Rubio recuerda que previo al torneo decisivo hacia el descenso, el capitán José Luis Rodríguez (dueño de Colibríes), citó a cuatro candidatos al timón, entre los que se encontraba Luis Flores, “y solo yo levanté la mano” cuando el empresario les ofreció el reto de dirigir al equipo morelense.

El actual entrenador de Fuerza Naranja, equipo de Tercera División en Querétaro, afirma que la odisea comenzó muy bien, sorprendiendo Colibríes y a las cuatro, cinco fechas, era líder; luego las cosas dieron un vuelco, pues la directiva no les pagaba a los jugadores y éstos debían la renta y no tenían para vivir. La situación vino a menos en el torneo, no obstante que la afición se desbordaba por su equipo.

“Me despidieron en la primera etapa y dos partidos después me regresaron, pues las cosas tampoco iban bien, ya que dirigía un socio del club que no era técnico” y que había ofrecido ayudar a pagar sueldos a cambio de estar en el banquillo.

Sergio Rubio Ríos es actual estratega el Querétaro en tercera división ( Twitter@JorgeClara)

“Era mi debut como entrenador de Primera División, pero trataba de poner en práctica mi experiencia como jugador. Los adeudos hacían las cosas más difíciles”, agrega Sergio Rubio, quien cerca de la fecha nueve había recibido un ultimátum de cara al juego contra América. “Los muchachos estaban destrozados, pues no cobraban; les habían prometido la taquilla del juego contra Chivas y no les cumplieron”. Colibríes perdió y fue despedido.

Sin embargo, se dio su vuelta a la dirección técnica de Colibríes, que no duró mucho, ya que faltando cuatro fechas para finalizar el torneo y se vivía una presión tremenda, terminaron dirigiendo dos profesores que eran de Segunda División.

Esa dupla técnica estuvo en la banca en ese juego contra Cruz Azul. Todos vimos por la televisión la confusión que se creó por lo que decía el sonido local; los jugadores creían que con el 0-0 se habían salvado; pero ocurrió que Jaguares había ganado de último momento 1-0 en Chiapas y Colibríes descendió. El desenlace se dio el 17 de mayo de 2003, en Xochitepec.

A más de 15 años de aquello, Sergio Rubio afirma que “el entusiasmo desbordó al capitán Rodríguez sobre la realidad. Tenía que haber contratado a un técnico con más experiencia y respaldarse con un director deportivo. Le agradezco que me dio la oportunidad, pero si quería darme chamba hubiera sido de auxiliar”.

El exfutbolista Raúl Arias descendió con Necaxa en 2009 (Foto: Twitter@GusMenFox)

Raúl Arias: Hoy, con la multa, es como un postrecito

El técnico Raúl Arias descendió con Necaxa en 2009 y comenta que hoy es totalmente diferente a lo que le tocó a vivir. “No es tan preocupante porque no hay descenso; no tiene nada qué ver con lo que significa para una ciudad, para una afición, para un estado. Lo de hoy es como un postrecito, una mala tarde, y sigues jugando”.

“Antes ni importaba quién tenía la culpa, si me dieron los refuerzos que necesitaba o no, sino que ya no vas a competir y termina por ser un fuerte golpe. Un juego de descenso se vive con gran intensidad hasta el último segundo. Es algo complicado, pero también muy satisfactorio si te salvas; viene esa adrenalina que a todo mundo contagia, a jugadores, cuerpo técnico, directiva y sobre todo a la afición; es una serie de emociones que son parte importante de nuestro futbol, pero eso ya no existe”, señaló Raúl Arias a ESPN Digital.

Considera que un descenso repercute sobre todo a nivel social, “a esa pertenencia que tienes, a ese orgullo, a esa vanidad, a ese ego, a todo. Y al final si sobrevives a la experiencia será muy provechoso, muy bueno, porque la exigencia siendo así de fuerte siempre te va a dejar una mejor herencia, pues eleva tu competitividad, tu roce, de saber que sí se pueden hacer las cosas y no te vuelva a suceder”.

Añade que hoy en día, para los directivos ya no hay drama y desde su comodidad dicen “vamos a hacer una coperacha, tenemos el dinero, y te quitas ese grado de presión, y se delega la responsabilidad solo a los dueños. Ya no hay esa repartición de los daños como antes en que todos teníamos la culpa, desde el presidente, jugadores, cuerpo técnico y hasta el utilero”.

FC Juárez es uno de los equipos que actualmente corre peligro de pagar la multa (Foto: Cortesía/ FC Juárez)

Eugui, experto en equipos con problemas porcentuales

Aunque en su haber hay un descenso en el futbol mexicano, el técnico uruguayo Héctor Hugo Eugui llegó a convertirse en un experto en salvar equipos de Primera División. Mantuvo en el máximo circuito a Cobras de Ciudad Juárez, a Correcaminos, a Indios de Ciudad Juárez y a Puebla, en los años 90, aunque ya no pudo hacerlo con Estudiantes Tecos en la temporada 2011-2012.

“Llegué a Puebla en los últimos tres meses del torneo y nos salvamos. Trabajamos, cumplimos y al final no nos pagaron; dijeron que no había dinero. Me fui a dirigir al Toluca y allá supe que el señor Henaine había platicado con Don Valentín para que me convenciera de que no les cobrara, que no llevara esto a la federación, porque de hacerlo Puebla se vería impedido de contratar refuerzos. Dije que no lo haría, aunque me llevé a mi cuerpo técnico entre las patas, pues tampoco cobraron”.

Luego lo contrató Tecos, en un proceso en que habían estado antes Miguel Herrera, primero, y luego José Luis Sánchez Solá ‘Chelís’. “Faltaban 13 fechas para el final y estábamos a 7 puntos de Atlas. Nadie lo quería tomar y asumí el reto. No pudimos ganar alguna fecha y nos fuimos al descenso, con un plantel que tenía más de 10 jugadores que habían llegado como refuerzos”, recordó con ESPN Digital.

Eugui afirma que si alguien no tiene confianza para tomar un reto que no se dedique al futbol. “La confianza empieza por uno y por los jugadores. En momentos como esos debemos hablar permanentemente con los muchachos, en que tengan autoestima, confianza. Esas son las tareas y lo táctico pasa a segundo término. Hay que entender que se juega con la cabeza, con la mente, tener claro que eso ayuda muchísimo; que la incertidumbre no nos conduce a nada”.

Héctor Hugo Eugui estuvo con La Franja y el Toluca a principios de los 90(Foto: Twitter@PaseDeGooooool)

“Todos nos entregamos. ‘Cheto’ Leaño me dijo que pasara lo que pasara seguiría yo en el timón y así fue; descendimos y me quedé; entramos a la liguilla en el primer torneo en Liga de Ascenso y después me fui”. Lamenta Eugui que el descenso le haya cerrado las puertas de la Primera División, pero aún tiene fe en que le llegará una nueva oportunidad.

Un líder tiene que ser como una azafata en una turbulencia

Marcelo Guerrero, quien metió el “Gol del Milagro” en el Clausura 2006 para salvar al San Luis FC, mencionó en entrevista para ESPN Digital que lo más importante en los duelos que definen la permanencia en Primera División es la tranquilidad que los líderes del equipos puedan transmitir a sus compañeros, comparándolo con la actitud que toman las azafatas durante un vuelo con turbulencia.

“Hay una anécdota muy linda es una metáfora en realidad, que siempre hablan de que el entrenador o el líder de un equipo es como la azafata del avión. Cuando tú te subes y se empieza a mover el avión, uno como instinto busca a la azafata para ver qué es lo que pasa; si la azafata está nerviosa es lo mismo, si ves que hay nervios en el entorno es importante que la azafata, y que en este caso es el líder, mantenga esa calma para quitarles la presión a los otros jugadores que son necesarios para poderlo ganar”.

El exftubolista Marcelo Guerrero en la Liga MX (Foto: captura de pantalla)

Guerrero vivió en el Apertura 2005 y el Clausura 2006 el drama del descenso en el futbol mexicano. San Luis FC se jugó ante Atlas la permanencia en Primera División, en la última jornada del campeonato. El equipo potosino era dirigido por Raúl Arias, y aunque tenía un plantel joven, habían muchos líderes dentro de la plantilla potosina.

“El factor psicológico influye y el jugador en este tipo de partidos influye más por eso es necesario un buen conductor, un buen líder no solamente me refiero al entrenador sino los jugadores del plantel que sean capaces de transmitir esa necesidad de decir que es un partido full”.

SEGUIR LEYENDO: