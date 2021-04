Canelo Álvarez truena contra Óscar de la Hoya: lo dejó por desleal

El tetracampeón mundial Saúl Canelo Álvarez aclaró los motivos por los que buscó su separación de Golden Boy Promotions hace unos meses, dejando ver que los problemas de Óscar de la Hoya con la bebida y la deslealtad de su equipo le orillaron a demandarlos, primero, y luego quedar como agente libre.

En charla con Graham Bensinger, Canelo destacó que hubo un momento en el que él apoyo a Óscar y su empresa, pero luego se dio cuenta de por qué muchos peleadores le habían dejado. Ahora se dijo contento de que él puede decidir sus propias peleas y presumió que incluso gana más que antes.

“No me gusta hablar mucho de la gente, pero siempre he sido una persona leal, y siempre lo fui con Golden Boy, él no es Golden Boy, él no hace nada en Golden Boy, él se preocupa en tomar y andar en otras cosas, él no es Golden Boy. Las decisiones las toman otras personas.

“Cuando se fue Richard Schaefer de Golden Boy, se llevó a todos los peleadores a PBC (Premier Boxing Champions), y a mí también me quiso llevar, y fui el único que se quedó Golden Boy porque soy un hombre leal, pero luego entendí por qué se fueron todos y por qué se fue Richard, porque los que están en GBP nada más quieren ver su beneficio y no el de los peleadores”, expresó Canelo.

(Foto: captura YouTube/Graham Bensinger)

Detalle a detalle, destacó Canelo que hubo varias cosas que no le gustaron de Golden Boy Promotions. “No hay lealtad, ni siquiera conocen eso”, apuntó. Dos cinturones perdidos en el escritorio y su posición en una demanda fueron cosas que no le gustaron en la relación con Golden Boy, además de que prometieron cosas a DAZN que él nunca acordó.

“Mi contrato era por tanto, pero si peleaba con Golovkin o Mayweather o alguien así, lo íbamos a negociar, pero Golden Boy le dijo a DAZN que seguro yo iba a pelear con Golovkin por la misma cantidad, y nunca me lo dijeron, pero lo que le quise demostrar a todos, demandé a DAZN y GBP juntos, nadie se anima a hacer eso, y si sabes que hiciste las cosas bien, no tienes que temer a hacer un movimiento de esa magnitud”, puntualizó Álvarez.

Canelo negoció liberación de hermano secuestrado

El boxeador mexicano Canelo Álvarez confesó que previo a su debut en Nueva York, en espera de enfrentarse en esa semana de la pelea al británico Rocky Fielding, tuvo que negociar vía telefónica la liberación de uno de sus hermanos, quien había sido secuestrado en suelo mexicano.

Álvarez dijo a Graham Bensinger que eso fue uno de los momentos más difíciles en su carrera, y uno de los motivos por los que su residencia no está en territorio mexicano.

La relación laboral entre Saúl Álvarez y Oscar de la Hoya comenzó en el 2010, cuando firmó con Golden Boy (Foto: Instagram@oscardelahoya)

“En 2018, lunes antes de la pelea y yo siempre estuve en el teléfono. En el teléfono yo negocié todo para que lo soltaran. Tres días negocié con los ca… para que lo soltaran”, dijo Álvarez. “Después de que negocié, todavía pensaba, imagínate si fuera una hija o mi mamá o mi papá, para mí iba a ser más difícil todavía. Y aparte tenía la pelea el sábado. Le decía a mi primo, di esto, y mi primo me decía, ellos envían esto, y yo decía, diles esto”, añadió.

Canelo aceptó que fue un momento duro, pero trató de enfocarse en la pelea. Tampoco quiso dar aviso a las autoridades ante la posibilidad de que fueran cómplices. “Mil entrevistas y todo y nunca nadie supo nada. Es a lo que voy, todos piensan que me ven ahí y es fácil, pero nada es fácil en esta vida. “Es difícil, porque en cosas así, tu hermano nunca vuelve, muere, y yo tengo a mi hermano, gracias a Dios. Me gustaría que (su familia) se fueran (del país), pero es difícil, tienen su vida aquí en México, no puedo hacerlo”, explicó el tetracampeón del mundo en una larga entrevista.

SEGUIR LEYENDO: